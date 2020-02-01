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Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился
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РИА Новости

Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился

18:45 01.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Євгеній Брагар / Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
CC BY-SA 4.0 / Євгеній Брагар /
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Ранее Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть.
"Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал Брагар в субботу в Facebook.
Он также попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова, "Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально в ней нуждается", - добавил он.
Замглавы фракции и глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что фракция не одобряет высказывания Брагара. "От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала Кравчук. Она также выразила надежду, что Брагар действительно имел в виду только злоупотребления при получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен.
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