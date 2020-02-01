Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился

Ранее Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть.

Он также попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова, "Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально в ней нуждается", - добавил он.