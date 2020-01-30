Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Решение президента Решение президента Владимира Путина отрешить от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева вызвано причинами морально-этического характера. Об этом в интервью газете " Взгляд.ру " заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский

В среду российский лидер снял политика с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева . Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии

"Речь идет действительно про уважение и доверие. То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно. Причем это еще и необъяснимо ничем", – рассказал Потуремский.

По мнению политолога, отставка Игнатьева выглядит вполне закономерной, поскольку "ему воздалось по делам".

"Сейчас у правоохранительных органов нет претензий к бывшему главе Чувашии, однако то, как он себя вел, что он делал и говорил, – это совершенно точно не оставило федеральной власти другого выхода. Высшее должностное лицо региона – это слишком значительная политическая фигура", – подчеркнул эксперт.

Потуремский отметил, что Игнатьев утратил доверие людей, и Путину оставалось лишь реализовать желание жителей Чувашии, отправив главу республики в отставку.

Скандал с ключами

Накануне партия " Единая Россия " исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".