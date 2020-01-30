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2020-01-30T05:46+0300
https://ria.ru/20200130/1564038189.html
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
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РИА Новости

Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии

05:46 30.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Решение президента Владимира Путина отрешить от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева вызвано причинами морально-этического характера. Об этом в интервью газете "Взгляд.ру" заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
В среду российский лидер снял политика с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.

"Речь идет действительно про уважение и доверие. То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно. Причем это еще и необъяснимо ничем", – рассказал Потуремский.

По мнению политолога, отставка Игнатьева выглядит вполне закономерной, поскольку "ему воздалось по делам".
"Сейчас у правоохранительных органов нет претензий к бывшему главе Чувашии, однако то, как он себя вел, что он делал и говорил, – это совершенно точно не оставило федеральной власти другого выхода. Высшее должностное лицо региона – это слишком значительная политическая фигура", – подчеркнул эксперт.
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Потуремский отметил, что Игнатьев утратил доверие людей, и Путину оставалось лишь реализовать желание жителей Чувашии, отправив главу республики в отставку.

Скандал с ключами

Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
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В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
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Виктор ПотуремскийОлег Николаев (политик)Справедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Власть дала элитариям четкий сигнал: барство и хамство в отношении простых граждан недопустимы. Это очень правильный сигнал в свете того роста общественного раздражения, который мы наблюдаем последние лет пять.
30 января, 05:55
Руслан Тлеуж
5141002
Явно показал свою сущность, только вот большинство его коллег и бывших однопартийцев делают то же самое, а то и хуже но не так показательно
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sserj1679
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