Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Этим документом президент также уполномочил кабмин подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.

В сообщении подчеркивается, что Белоруссия "продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику".

В Минске напомнили, что организация поставок нефти в октябре прошлого года обсуждалась во время официального визита Лукашенко в Казахстан.

На минувшей неделе белорусский лидер заявил, что Россия не дает согласия на поставки казахской нефти. После этого в Минэнерго Казахстана РИА Новости сообщили, что Москва и Минск самостоятельно обсудят возможную поставку казахской нефти по российской территории.

Замглавы ведомства Мурат Журебеков отмечал, что речь в основном идет о перевозках по железной дороге, если говорить о трубопроводах, то поставки возможны через "Атырау — Самара" и "Дружбу". Кроме того, не исключаются мультимодальные перевозки.

Сырьевые споры

Минск и Москва пока не могут согласовать цены на поставки нефти в Белоруссию. Лукашенко неоднократно заявлял о поиске альтернативных источников. В частности, он говорил, что Минск может начать реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

При этом польский оператор трубы компания PERN заявила, что отсутствует техническая возможность транспортировать нефть в Белоруссию при сохранении поставок поставки на свои НПЗ.