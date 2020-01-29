Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Этим документом президент также уполномочил кабмин подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.
В сообщении подчеркивается, что Белоруссия "продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику".
В Минске напомнили, что организация поставок нефти в октябре прошлого года обсуждалась во время официального визита Лукашенко в Казахстан.
На минувшей неделе белорусский лидер заявил, что Россия не дает согласия на поставки казахской нефти. После этого в Минэнерго Казахстана РИА Новости сообщили, что Москва и Минск самостоятельно обсудят возможную поставку казахской нефти по российской территории.
Замглавы ведомства Мурат Журебеков отмечал, что речь в основном идет о перевозках по железной дороге, если говорить о трубопроводах, то поставки возможны через "Атырау — Самара" и "Дружбу". Кроме того, не исключаются мультимодальные перевозки.
22 января, 15:57Сказано в эфиреВозьмите калькулятор. Эксперты оценили планы Минска по закупкам нефтиБаку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды в качестве варианта поставок нефти в Белоруссию. В эфире радио Sputnik эксперты оценили альтернативные российским поставки, отметив, что экономический эффект от них можно предвидеть уже сейчас.
Сырьевые споры
Минск и Москва пока не могут согласовать цены на поставки нефти в Белоруссию. Лукашенко неоднократно заявлял о поиске альтернативных источников. В частности, он говорил, что Минск может начать реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
При этом польский оператор трубы компания PERN заявила, что отсутствует техническая возможность транспортировать нефть в Белоруссию при сохранении поставок поставки на свои НПЗ.
По словам вице-премьера Дмитрия Крутого, рассматриваются также варианты поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.