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https://ria.ru/20200121/1563671127.html
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
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РИА Новости

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

14:07 21.01.2020 (обновлено: 01:07 22.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", — приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 14:03Союзное государство
Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти
В начале ноября 2019 года замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил РИА Новости, что ведется подготовка для подписания соглашения о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов. А до этого занимавший тогда пост министра энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что основные параметры документа согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки белорусской стороне обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.
Казахстан считает трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключает возможности и мультимодальных поставок, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики страны. Ранее в этом министерстве отмечали, что идея поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию является идеей Минска, в связи с чем белорусская сторона должна вести переговоры с Россией о транзите. Между тем в конце декабря официальный представитель российской "Транснефти" Игорь Демин заявил РИА Новости, что Белоруссия и Казахстан не обращались в компанию с предложением о транзите нефти через Россию.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
16 января, 08:30
Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок, — в частности, при отсутствии договоренностей с Россией, которая является главным поставщиком энергоносителей для республики, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". А первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник стало известно, что Минск закупил партию норвежской нефти в 80 тысяч тонн, которая будет доставлена через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияКазахстанЭкономика
Популярные комментарии
Да пусть идут куда хотят. Вы достали со своими базами забывая видимо, что в случае конфликта именно по ним будет наносится упреждающий удар. Батьке давно пора определиться, нельзя что то получать давая в замен обещания. В последнее время его речи стали напоминать угрозы и шантаж. Я на месте Путина так же прикрутил бы ему гайки. Если Союзное государство, так единая страна и один президент. А от разговоров слаще не будет.
21 января, 19:23
Cергей Иванов
568120025
Лука пытается найти оправдание своим дорогим закупкам Норвежской нефти. Конечно же во всем должна быть виновата Россия. Ну не сам же Лука виноват в том, что Беларусь живёт в нищие и это при почти 100% субсидированием Россией. Казахстан же уже заявлял Луке, что продавать нефть для Беларуси, в ущерб своим нефтяным компаниям, не будет. Зачем Казахстану становится новой дойной коровой Беларуси. Для того чтобы Лука и далее царствовал? Кормить халявщиков в мире более все меньше и меньше. Так что придется Луке оплачивать нефть и другие ресурсы по мировым ценам, или наконец принимать условия того кто кормит и реформировать свою экономику. Пусть эта реформа и будет достаточно болезненной для застойной экономики Беларуси. Без этих реформ будущее экономики Беларуси не завидно.
21 января, 14:27
JonnJrCarter
4141033168
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