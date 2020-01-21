Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", — приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.
В начале ноября 2019 года замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил РИА Новости, что ведется подготовка для подписания соглашения о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов. А до этого занимавший тогда пост министра энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что основные параметры документа согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки белорусской стороне обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.
Казахстан считает трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключает возможности и мультимодальных поставок, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики страны. Ранее в этом министерстве отмечали, что идея поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию является идеей Минска, в связи с чем белорусская сторона должна вести переговоры с Россией о транзите. Между тем в конце декабря официальный представитель российской "Транснефти" Игорь Демин заявил РИА Новости, что Белоруссия и Казахстан не обращались в компанию с предложением о транзите нефти через Россию.
Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок, — в частности, при отсутствии договоренностей с Россией, которая является главным поставщиком энергоносителей для республики, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". А первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник стало известно, что Минск закупил партию норвежской нефти в 80 тысяч тонн, которая будет доставлена через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге.