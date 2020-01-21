Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", — приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь

В начале ноября 2019 года замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил РИА Новости, что ведется подготовка для подписания соглашения о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов. А до этого занимавший тогда пост министра энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что основные параметры документа согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки белорусской стороне обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.

Казахстан считает трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключает возможности и мультимодальных поставок, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики страны. Ранее в этом министерстве отмечали, что идея поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию является идеей Минска, в связи с чем белорусская сторона должна вести переговоры с Россией о транзите. Между тем в конце декабря официальный представитель российской "Транснефти" Игорь Демин заявил РИА Новости, что Белоруссия и Казахстан не обращались в компанию с предложением о транзите нефти через Россию.