Польский оператор "Дружбы" оценил идею качать нефть в Белоруссию

"Текущая техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ", - утверждают в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в принципе с Белоруссией переговоры о поставках нефти, в пресс-службе ответили, что "переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной".

В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".