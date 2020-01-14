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2020-01-14T19:12+0300
https://ria.ru/20200114/1563417715.html
Польский оператор "Дружбы" оценил идею качать нефть в Белоруссию
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РИА Новости

Польский оператор "Дружбы" оценил идею качать нефть в Белоруссию

19:12 14.01.2020
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© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoГомельская нефтеперекачивающая станция
Гомельская нефтеперекачивающая станция
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. Инфраструктура нефтепровода "Дружба" не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ, заявили РИА Новости в пресс-службе польского оператора "Дружбы" компании PERN.
Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
"Текущая техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ", - утверждают в пресс-службе.
Отвечая на вопрос, ведутся ли в принципе с Белоруссией переговоры о поставках нефти, в пресс-службе ответили, что "переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной".
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В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. Президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. Так, 24 декабря он заявил, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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Нефтепровод "Дружба"ПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Отказались? Вот ведь что творят, батька....Ты теперь в Эмираты удочку закинь.
14 января, 19:18
АИАлександр Иванов
2761011
Действительно, зачем им олигархи, когда правит семья))) конкуренция однако будет))))
14 января, 19:28
Андрей Борисов
671010
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