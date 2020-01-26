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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
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РИА Новости

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

14:54 26.01.2020
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод ООО "Нафтан", расположенный в городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
"Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией на текущий момент проходят в штатном режиме. Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

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БелоруссияРоссияКазахстанЭкономика
Популярные комментарии
белорусам не стоит наступать опять на те-же грабли...и проситься в ЕС ,чем раньше,тем лучше!
26 января, 15:13
С Сергей Ломов
790129
назло маме заморожу уши... какая разница - что за нефть? Труба-то одна)) и за транспортировку придется ДОПЛАТИТЬ))
26 января, 15:14
НСНаталья Светлова
2600002
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