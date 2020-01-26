Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

"Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией на текущий момент проходят в штатном режиме. Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.