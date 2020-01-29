Почему в Москве не оценили "шутки" губернатора Чувашии

Президиум генсовета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. В СМИ циркулируют слухи , что этим дело не ограничится и губернатора могут ждать куда более серьезные последствия. (В среду президент Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. — Прим. ред.)

Причина, напомним, в широко разошедшейся видеозаписи, на которой руководитель региона заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами новых служебных автомобилей.

Данная история далеко не первый скандал вокруг публичных действий или слов чиновников, влекущий для них общественное осуждение и проблемы с карьерой. За последние годы это стало почти привычным. Так, в сентябре пришлось уволиться руководителю пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области, оскорбившей жертв наводнения в Приангарье.

Но нынешняя ситуация несколько отличается.

Для начала стоит отметить, что на сей раз негативный общественный резонанс не так уж и велик. Во всяком случае, не сравнится с цунами возмущения, вызванным, например, в свое время феерическими высказываниями про "макарошки" или "государство не просило вас рожать" саратовской и свердловской чиновниц соответственно.

Скорее всего, разгадку стоит искать в том, что, по мнению многих, чувашский губернатор действительно просто пошутил. Довольно распространенная, особенно среди юного поколения, шутка — было бы из-за чего шум поднимать.

Однако на самом деле есть из-за чего.

Достаточно попытаться представить, смог бы Михаил Игнатьев повторить трюк с кем-нибудь вышестоящим (ну, скажем, с премьер-министром России), — и сразу становится понятно, в чем особенность подобных приколов. С тем, кто находится выше в "табели о рангах" (не важно, формальном или неформальном), в такие игры не играют — поскольку они имеют выраженную иерархическую составляющую, призванную подчеркнуть доминирующее положение одного человека и выставить в унизительном виде другого. А с учетом того, что все произошло на публичном официальном мероприятии, образ чувашского губернатора играет особо впечатляющими красками.

Тем не менее историю можно было бы замять, спустив на тормозах. В конце концов, общественный интерес и негатив к теме — достаточно умеренный, а региональные власти, включая управление МЧС по Чувашии, постарались затушевать произошедшее, назвав его "дружеской шуткой".

Вот только неожиданно на принцип пошла Москва, причем в лице не только общественных организаций и известных политиков, но и федеральных ведомств. И вот это намного более интересный вопрос: что особенного в данной ситуации, что заставляет представителей федерального центра занимать столь жесткую позицию?

Представляется, что главных причин две.

Первая — все более явное доминирование в государственно-управленческой системе страны формальных процедур и институтов, а не неофициальных личных контактов. Причем Москва в этом процессе заметно опережает регионы. Именно поэтому на местах иногда пытаются до последнего защищать проколовшихся чиновников: все соединены давними прочными связями, а от неприятностей "своих" привыкли прикрывать, опираясь на сложившиеся частные отношения, но не на долг и интересы службы.

На федеральном же уровне все больше мыслят системными категориями и интересами. Глава МСЧ России резко отреагировал на случившееся, потому что история бьет по репутации его ведомства в целом. Сегодня руководитель одного региона публично унизил сотрудника министерства — если это сойдет ему с рук, завтра в десятке других решат, что это неплохой пример для подражания и можно вообще игнорировать требования МЧС.

Вторая причина жесткой позиции представителей Москвы, без сомнения, связана с самим Михаилом Игнатьевым.

Главы регионов в России входят даже не в резерв, а в основной кадровый состав самого высокого уровня в стране. Они — часть отечественной управленческой элиты. Никого не удивляет, когда федеральные министры уходят на губернаторские посты, а губернаторы — в Москву на министерские.

С этих людей спрос куда выше, чем с остальных, — и с каждым годом становится все жестче. Многие из них просто в силу профессиональной деятельности и неизбежного принятия непопулярных решений нередко оказываются в фокусе общественного недовольства. Не хватало, чтобы они ко всему прочему публично совершали оскорбительные для людей глупости, не понимали недопустимости подобных действий, опасности их для государства и не умели адекватно реагировать на возникающий негативный резонанс.

А глава Чувашии одним небольшим эпизодом на всю страну показал, что в полной мере обладает соответствующими недостатками — значит, ему просто не место в этом сообществе.

В данный момент в СМИ бурно обсуждают, уйдет ли Игнатьев с губернаторского поста из-за скандала. Но, возможно, даже более важный итог произошедшего заключается в ином: эта история продемонстрировала, что на федеральном уровне государственная система при оценке своих членов во главу угла реально ставит не принцип "свой — чужой", а профессионализм и личные качества человека.