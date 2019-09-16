Оскорбившая тулунчан чиновница решила уволиться

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, решила уволиться.

"Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи", — написала чиновница в Facebook .

Кроме того, Алашкевич извинилась перед жителями пострадавшего от стихии города.

"Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. <...> Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить", — отметила она.

Заявление уже подписал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. В ней шла речь о приезде Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним.

В ролике, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее <…> Одеты черт-те как, два класса образования".

Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов. После этого женщина перестала отрицать, что голос на записи принадлежит ей.