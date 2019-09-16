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РИА Новости

Оскорбившая тулунчан чиновница решила уволиться

11:02 16.09.2019 (обновлено: 18:27 16.09.2019)
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© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
Ирина Алашкевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, решила уволиться.

"Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи", — написала чиновница в Facebook.

Кроме того, Алашкевич извинилась перед жителями пострадавшего от стихии города.
"Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. <...> Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить", — отметила она.
Заявление уже подписал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. В ней шла речь о приезде Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним.
В ролике, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее <…> Одеты черт-те как, два класса образования".
Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов. После этого женщина перестала отрицать, что голос на записи принадлежит ей.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, унесшее жизни 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Путин приезжал в регион, общался с местными жителями и обещал им всестороннюю поддержку.
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26517631014
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Иркутская областьТулунРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Молодец баба Тулунская, сила-в правде!
16 сентября, 15:47
ODOR SCROTUM
42163121
Если,смелости нет постоять за своими словами- зачем говорить,и извиняться потом? Из какого контекста вырвали? Слова были оскорбительные,надо не только увольнять,но и наказывать. А то в последнее время много стало таких наглых чиновников
16 сентября, 11:51
Салех Насибов
3700003
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