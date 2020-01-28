Песков заявил, что на настоящий момент указа об отставке Игнатьева нет

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на настоящий момент указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Ранее издание РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято. По информации издания, официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе.
"Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о грядущей отставке руководителя Чувашии.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.