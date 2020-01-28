Песков заявил, что на настоящий момент указа об отставке Игнатьева нет

"Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о грядущей отставке руководителя Чувашии.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг.

В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.