Биография Михаила Игнатьева

В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". В 1998-1999 годах прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "государственное и муниципальное управление". Кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начал в 1981 году в ПО "Химпром" (город Новочебоксарск) электромонтером по ремонту электрооборудования 4 разряда.

В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Советской Армии.

С 1983 года работал в колхозе "Прогресс" (Чебоксарский район, Чувашия) бригадиром полеводческой бригады, начальником Янышского производственного участка.

В феврале 1987 года был избран председателем правления колхоза "Прогресс". В ноябре 1992 года возглавил акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Прогресс".

В 1990-1994 годах являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов.

В декабре 1996 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии.

В июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.

В январе 2002 года Михаил Игнатьев стал первым заместителем председателя кабинета министров – министром сельского хозяйства Чувашии.

С мая 2004 года занимал пост заместителя председателя кабинета министров - министра сельского хозяйства Чувашии.

28 июля 2010 года Государственный совет Чувашии по представлению президента РФ наделил Михаила Игнатьева полномочиями президента Чувашской Республики.

29 августа 2010 года Игнатьев вступил в должность президента Чувашии.

9 июня 2015 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

13 сентября 2015 года Игнатьев был избран главой Чувашской Республики на второй срок, 19 сентября 2015 года вступил в должность.

В январе 2020 года Михаил Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил , что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в "Единой России".

28 января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

29 января президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Игнатьев – член Государственного совета Российской Федерации.

Игнатьев был удостоен российского ордена Почета (2017). Имеет орден "За заслуги перед Чувашской Республикой" (2017), ряд ведомственных наград.