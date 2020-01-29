Биография Михаила Игнатьева

Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии.
В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". В 1998-1999 годах прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "государственное и муниципальное управление". Кандидат сельскохозяйственных наук.
Трудовую деятельность начал в 1981 году в ПО "Химпром" (город Новочебоксарск) электромонтером по ремонту электрооборудования 4 разряда.
В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Советской Армии.
С 1983 года работал в колхозе "Прогресс" (Чебоксарский район, Чувашия) бригадиром полеводческой бригады, начальником Янышского производственного участка.
В феврале 1987 года был избран председателем правления колхоза "Прогресс". В ноябре 1992 года возглавил акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Прогресс".
В 1990-1994 годах являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов.
В декабре 1996 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии.
В июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.
В январе 2002 года Михаил Игнатьев стал первым заместителем председателя кабинета министров – министром сельского хозяйства Чувашии.
С мая 2004 года занимал пост заместителя председателя кабинета министров - министра сельского хозяйства Чувашии.
28 июля 2010 года Государственный совет Чувашии по представлению президента РФ наделил Михаила Игнатьева полномочиями президента Чувашской Республики.
29 августа 2010 года Игнатьев вступил в должность президента Чувашии.
С 1 января 2012 года – глава Чувашской Республики.
9 июня 2015 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.
13 сентября 2015 года Игнатьев был избран главой Чувашской Республики на второй срок, 19 сентября 2015 года вступил в должность.
В январе 2020 года Михаил Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в "Единой России".
28 января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
29 января президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Игнатьев – член Государственного совета Российской Федерации.
Игнатьев был удостоен российского ордена Почета (2017). Имеет орден "За заслуги перед Чувашской Республикой" (2017), ряд ведомственных наград.
Декларированный доход Игнатьева за 2018 год составил более 5,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников