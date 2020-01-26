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Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
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РИА Новости

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"

12:44 26.01.2020 (обновлено: 16:02 26.01.2020)
174439
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.
По словам женщины, видео, опубликованное в соцсетях, было специально смонтировано так, чтобы выставить Игнатьева не в лучшем свете.

"Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка", — заявила Лариса Игнатьева в комментарии Пятому каналу.

Игнатьева рассказала, что ее супруг давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним пошутить.
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"Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину", — добавила женщина.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике сообщил, что партия изучит "шутку" главы республики на ближайшем заседании в понедельник.
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3263214688497
Обсудить 64
Евгений ЗиничевМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияОбщество
Популярные комментарии
Конечно, такую работу терять. Наверное планировали для детей особняк в Лондоне покупать, а тут скандал такой.
26 января, 12:49
Валера Антонов
13683105
Наверное и на охоту вместе ходят, в качестве спаниеля 😂😂😂
26 января, 12:47
Валера Антонов
116211126
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