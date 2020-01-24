Поклонская разработает закон об ответственности за оскорбление народа

"Нам пора вводить моральный кодекс для чиновников. Слишком много жалоб мне приходит на госслужащих, которые позволяют себе унижать простого человека. Проработаю со своей командой закон об "ответственности чиновников за оскорбление народа". Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание – штраф, или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.