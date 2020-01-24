Поклонская разработает закон об ответственности за оскорбление народа

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы ("Единая Россия") Наталья Поклонская планирует разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа в связи с частыми жалобами на госслужащих.
Ранее глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины. На прошлой неделе Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.
"Нам пора вводить моральный кодекс для чиновников. Слишком много жалоб мне приходит на госслужащих, которые позволяют себе унижать простого человека. Проработаю со своей командой закон об "ответственности чиновников за оскорбление народа". Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание – штраф, или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат призвала всех журналистов и блогеров сообщать ей о подобных "выходках" чиновников, заявив, что хотя в данный момент она не является прокурором, но сможет отреагировать "с последствиями для "слуг народа".