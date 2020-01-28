В Кишиневе хотят открыть филиал музея блокады Ленинграда

"Мы сегодня поговорили с директором Музея блокады Ленинграда, и мы хотим открывать филиал 8 сентября 2020 года в Кишиневе. Просим поддержки в этом смысле - методологической", - сказал он на встрече c губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.