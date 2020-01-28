В Кишиневе хотят открыть филиал музея блокады Ленинграда

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.
Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.
"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.
"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.
Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.
Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.
Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.
Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.
В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.
Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.
Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.
Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.
Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.
Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.
Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.
Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.
Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.
Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.
Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.
Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.
В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.
В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.
Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.
Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.
В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".
В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".
Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.
Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.
Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.
Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.
Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.
Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.
"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.
Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.
Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.
В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.
Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.
Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.
Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.
Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.
Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.
Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.
В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.
Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.
В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".
Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.
Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.
Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.