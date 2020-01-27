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2020-01-27T11:06+0300
https://ria.ru/20200127/1563667124.html
Блокадный Ленинград: сопротивление осажденного города
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РИА Новости

Блокадный Ленинград: сопротивление осажденного города

11:06 27.01.2020
773
В России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город, переживший самую страшную за всю историю человечества осаду, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Борис Кудояров

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
1 из 23

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
2 из 23

Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
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"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.

На Невском проспекте блокадного города. Ленинград, октябрь 1941 года
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Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Борис Кудояров

Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
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Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Сергей Струнников

В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
6 из 23

В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Сергей Струнников
© РИА Новости / Борис Кудояров

Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.

Колонна танков выезжает из арки Генерального штаба на Дворцовую площадь и отправляется на фронт
7 из 23

Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.

Балтийцы идут на фронт по улицам Ленинграда
8 из 23

Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города
9 из 23

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
© РИА Новости / Борис Кудояров

Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
10 из 23

Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
11 из 23

Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Израиль Озерский

Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
12 из 23

Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.

© РИА Новости / Израиль Озерский
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
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Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
© РИА Новости / Григорий Чертов

Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
14 из 23

Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

© РИА Новости / Григорий Чертов
© РИА Новости

В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.

Противотанковые надолбы на улицах блокадного Ленинграда
15 из 23

В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.

© РИА Новости
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.

Женщины на заводе льют металл. Блокада Ленинграда
16 из 23

Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
© РИА Новости

В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".

Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро
17 из 23

В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".

© РИА Новости
© РИА Новости / Израиль Озерский

Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.

После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
18 из 23

Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.

© РИА Новости / Израиль Озерский
© РИА Новости / С. Озерский

Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Жители города везут на санках гроб с умершем. Блокада Ленинграда
19 из 23

Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / С. Озерский
© РИА Новости / Борис Кудояров

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
20 из 23

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Григорий Чертов

Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда
21 из 23

Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
© РИА Новости / В. Логинович

Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.

Последние известия : Блокада прорвана!, 18 января 1943 года
22 из 23

Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.

© РИА Новости / В. Логинович
© РИА Новости / Семен Нордштейн

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
23 из 23

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
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Блокада Ленинграда (1941-1944)Великая Отечественная война (1941-1945)Фото
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