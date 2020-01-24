Названы зарплаты и расходы на аренду жилья российских студентов

Отмечается, что, несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город стал самым невыгодным для них - "студентам придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у студента нет дополнительных источников дохода)". В Петербурге на аренду такого жилья у студента может пойти 56% средней зарплаты по городу. Снять однокомнатную квартиру в Тюмени и Иркутске студенту можно за 51% и 52% соответственно.