Межгосударственные отношения России и Израиля

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года . В июне 1967 года дипотношения были прерваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме. В декабре 1991 года открыты израильское посольство в Москве и российское посольство в Тель-Авиве

Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях. В апреле 2005 года президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль. Это был первый визит главы российского государства в Израиль.

В июне 2012 года президент России Владимир Путин в рамках двухдневного ближневосточного турне вновь посетил Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 раз посещал Россию: в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, марте 2011 года, в мае и ноябре 2013 года, сентябре 2015 года, апреле и июне 2016 года, марте и августе 2017 года , в январе, мае и в июле 2018 года, в феврале, апреле и сентябре 2019 года.

В ходе рабочего визита в мае 2018 года вместе с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху присутствовал на военном параде , посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и шествии "Бессмертного полка". В этот же день состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе краткого рабочего визита Биньямина Нетаньяху в апреле 2019 года одной из основных тем переговоров стала ситуация в Сирии.

В завершении визита Нетаньяху в министерстве обороны РФ прошла торжественная церемония, в ходе которой состоялась "символическая" передача комбинезона и армейских ботинок танкиста Захарии Баумеля, чье тело было найдено в Сирии российскими военными. Баумель считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб в 1982 году. Россия оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. Тело Баумеля было доставлено в Израиль накануне визита Нетаньяху в Москву.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры "на полях" конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже.

16-17 марта 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин впервые посетил Россию в своем нынешнем статусе. В рамках визита состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным . Президент Израиля также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом

10 ноября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с визитом Израиль. В рамках визита Медведев встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Между двумя странами сложилась практика регулярных политических консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Израиль в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, сентябре 2006 года, июне 2007 года, марте 2008 года, феврале 2009 года, июне 2010 года и в июле 2018 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока.

В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем провели встречу в сентябре "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в декабре в Риме "на полях" международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

24-25 июня 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил с визитом Израиль. Состоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Николай Патрушев также принял участие в трехсторонних переговорах по Сирии с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

В феврале 2016 года Израиль с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. В июне 2017 года Москву с рабочим визитом посетил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября 2018 года при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20 , согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.

Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-израильского сотрудничества.

Израиль – важный торгово-экономический партнер России. Двусторонние связи охватывают все направления – промышленность, агропромышленный комплекс, высокие технологии.

В 2018 году внешнеторговый оборот России и Израиля составил 2,7 миллиарда долларов (в 2017 году – 2,5 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов и импорт – 765,0 миллионов долларов.

По итогам января-ноября 2019 года объем взаимной торговли России и Израиля составил 2,04 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 1,3 миллиарда долларов и импорта – 718,0 миллионов долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и другие товары. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами продукцией химической промышленности и др.

В активной фазе находятся переговоры по созданию зоны свободной торговли . Важный фактор ускорения взаимной торговли – запуск проекта "Зеленый коридор", предполагающий выстраивание механизма обмена информацией о перемещаемых товарах, грузах, транспортных средствах.

С 1995 года успешно работает Смешанная российско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2018 года в Иерусалиме.

Одно из важных мест в системе российско-израильского взаимодействия занимает сотрудничество в гуманитарной области. Среди динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области – культурные обмены, гастроли, выставки, фестивали.

Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере образования. Были подписаны договор и соглашение о сотрудничестве между учеными Санкт-Петербургского государственного университета и Технионом, Московским государственным университетом и Тель-Авивским университетом.

Представительная израильская делегация приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве и Сочи в сентябре 2017 года.

Развивается сотрудничество в области туризма. В 2018 году Израиль посетила 381 тысяча российских туристов . Этот показатель включает и круизных путешественников, и "однодневных" визитеров, прибывших на экскурсии из сопредельных стран (Иордании, Кипра, Египта). Россия занимает второе место по числу туристов, уступая лишь США.

Гостями Израиля в 2019 году, по данным израильского министерства туризма, стали 318,1 тысячи российских туристов . "Однодневные" туристы и пассажиры круизных лайнеров в отчетность не попали.

Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у истоков возникновения государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет более миллиона соотечественников. Они сохраняют русский язык, русскую культуру. В Израиле действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций.

Россию и Израиль связывает память о Второй мировой войне, о таком страшном преступлении нацизма, как Холокост. Среди его жертв миллионы евреев – граждан Советского Союза. В России чтят память жертв Холокоста. В Москве действуют Музей еврейского наследия и Холокоста, Мемориальная синагога на Поклонной горе. В Израиле, в городе Нетания, в июне 2012 года открыт Мемориал в честь победы над гитлеровской Германией