Путин предложил Нетаньяху обсудить отношения и ситуацию в регионе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву позволит сторонам обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с израильским премьером Путин поблагодарил Нетаньяху за то, что он принял приглашение посетить Россию и Еврейский музей и центр толерантности в день памяти жертв Холокоста.

"Это особенно символично, потому что в эти дни мир вспоминает о жертвах Холокоста. Как вы знаете, в нашей стране было очень много жертв, практически в каждой семье. Среди уничтоженных нацистами евреев было очень много и граждан Советского Союза. Но они же вносили огромный вклад в победу над нацизмом", — сказал Путин.

"Как обычно, воспользуемся и этим случаем для того чтобы поговорить о наших двусторонних отношениях и обсудить ситуацию в регионе", — добавил он.

Есть идеи что израильские военачальники показывают Шойгу перед встречей Путина и Нетаньяху? pic.twitter.com/CNz2RUvZyp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 января 2018 г.

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