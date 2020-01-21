В Совфеде объяснили необходимость "новой команды" в правительстве

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Под новые задачи, стоящие перед правительством, выстраивается новая команда, сказал РИА Новости во вторник глава Социального комитета Валерий Рязанский. Под новые задачи, стоящие перед правительством, выстраивается новая команда, сказал РИА Новости во вторник глава Социального комитета Совфеда

"Та команда все, что могла, сделала. Под новые задачи выстраивается новая команда", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что члены кабмина смогут использовать тот задел, который был сделан их предшественниками, и учесть опыт тех ошибок, которые, возможно, были совершены.

Говоря о новом министре здравоохранения РФ Михаиле Мурашко , Рязанский отметил, что "он профессионал, жесткий, требовательный руководитель". Сенатор подчеркнул, что Мурашко смог выстроить в Росздравнадзоре систему аттестации, постоянного совершенствования работы.

"Будем надеяться, что управленческий потенциал Минздрава по всем направлениям будет сохранен", - добавил он. Кроме того, успешно пройдет модернизация первичного звена здравоохранения.

Говоря о новом руководителе Минтруда , Рязанский отметил, что знаком с ним по общей работе в законодательной сфере. "Будем знакомиться более тесно в совместной работе", - сказал он.

Комментируя назначение нового главы Минспорта Олега Матыцина , Рязанский выразил надежду, что заложенная прежним руководством ведомства основа для вовлечения граждан в занятия физкультурой и спортом, в том числе старшего поколения, будет сохраняться.