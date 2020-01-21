Биография Михаила Мурашко

В 1986‑1988 годах – проходил службу в Вооруженных силах МВД СССР.

В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет).

Доктор медицинских наук по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".

С 1992 года по 1996 год – врач‑интерн, врач‑акушер‑гинеколог в республиканкой больнице Коми в Сыктывкаре.

С марта 1996 года – заместитель главного врача по консультативно‑диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения "Коми республиканский перинатальный центр".

С ноября 1996 года по декабрь 1999 года – главный врач Коми республиканского государственного учреждения здравоохранения – Республиканского медицинского объединения.

В 2000‑2006 годах – главный врач Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению.

С марта 2006 года по февраль 2011 года – министр здравоохранения Республики Коми.

В 2011‑2012 годах заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО "Кировская государственной медицинской академии" Минздравсоцразвития России.

В 2012 году Михаил Мурашко назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

14 июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения РФ.

Михаил Мурашко является слушателем третьего потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2018 ).

Михаил Мурашко отмечен благодарностью правительства РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу ( 2016 ).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса