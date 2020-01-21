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Биография Михаила Мурашко
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РИА Новости

Биография Михаила Мурашко

20:43 21.01.2020 (обновлено: 23:19 21.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Доктор медицинских наук Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1986‑1988 годах – проходил службу в Вооруженных силах МВД СССР.
В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет).
Доктор медицинских наук по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".
С 1992 года по 1996 год – врач‑интерн, врач‑акушер‑гинеколог в республиканкой больнице Коми в Сыктывкаре.
С марта 1996 года – заместитель главного врача по консультативно‑диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения "Коми республиканский перинатальный центр".
С ноября 1996 года по декабрь 1999 года – главный врач Коми республиканского государственного учреждения здравоохранения – Республиканского медицинского объединения.
В 2000‑2006 годах – главный врач Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению.
С марта 2006 года по февраль 2011 года – министр здравоохранения Республики Коми.
В 2011‑2012 годах заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО "Кировская государственной медицинской академии" Минздравсоцразвития России.
В 2012 году Михаил Мурашко назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
С марта 2013 года по июль 2015 года – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.
14 июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко является слушателем третьего потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018).
Михаил Мурашко отмечен благодарностью правительства РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу (2016).
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Профессор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
Главный редактор журнала "Вестник Росздравнадзора", главный редактор журнала "Управление качеством в здравоохранении", главный редактор и основатель журнала "Здоровье человека на Севере", член редакционного совета журнала "Детская медицина Северо‑Запада".
Декларированный доход за 2018 год – 4,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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