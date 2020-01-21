Биография Антона Котякова

В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (с отличием) по специальности "Экономическая теория", специализация "Теория и организация рынка ценных бумаг", в 2011 году - магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право".

Кандидат экономических наук (2005).

В 2001-2005 годах работал в департаменте управления финансами Администрации Самарской области, пройдя путь от ведущего специалиста до консультанта.

С 2005 года по 2007 год - начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.

В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.

С 2012 года по 2014 год - начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.

В 2014-2017 годах - министр финансов Московской области.

С января по май 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.

С мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ.

21 января 2020 года президент РФ назначил Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты РФ.

Котяков является слушателем третьего потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Котяков женат, у него двое детей.