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Биография Антона Котякова
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РИА Новости

Биография Антона Котякова

21:29 21.01.2020 (обновлено: 23:17 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (с отличием) по специальности "Экономическая теория", специализация "Теория и организация рынка ценных бумаг", в 2011 году - магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право".
Кандидат экономических наук (2005).
В 2001-2005 годах работал в департаменте управления финансами Администрации Самарской области, пройдя путь от ведущего специалиста до консультанта.
С 2005 года по 2007 год - начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.
В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.
С 2012 года по 2014 год - начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.
В 2014-2017 годах - министр финансов Московской области.
С января по май 2017 года был министром экономики и финансов Московской области.
С мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ.
21 января 2020 года президент РФ назначил Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты РФ.
Котяков является слушателем третьего потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Котяков женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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