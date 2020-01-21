Биография Олега Матыцина

В 1985 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма), в 1989 году там же – аспирантуру. В 1991 году окончил Пекинский Университет спорта. В 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Доктор педагогических наук.

Мастер спорта СССР по настольному теннису. Обладатель Кубка СССР (1982), призер Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата СССР (1984).

Тренировал сборную команду Российской государственной академии физической культуры по настольному теннису, которая стала чемпиона Всесоюзной универсиады (1988, 1990), чемпионом мира среди студентов ( 1992 ).

В 1986-1996 годах преподавал в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ).

В 1996-1999 годах – декан факультета индивидуального профессионального образования РГУФКСиТ.

В 1999-2001 годах – проректор по учебной работе, в 2001-2006 годах – ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

С 2006 по 2015 год – президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

С 2005 по 2015 год был президентом Российского студенческого спортивного союза. В настоящее время является почетным президентом организации.

В ноябре 2015 года избран президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU).

21 января 2020 года назначен на должность министра спорта Российской Федерации.

Является автором более 80 научных трудов, из них семь книг, среди которых пять учебников и учебных пособий, две монографии.