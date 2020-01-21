Политики и эксперты оценили состав нового правительства

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Политики и политологи назвали существенными изменения в новом составе правительства, назначенном сегодня.

"Обновлять – так обновлять"

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул большое количество изменений в правительстве.

"Масштаб изменений в составе правительства впечатляет. Кто-то говорил, что не ожидает большого обновления. Они ошиблись. Путин показал, что настроен серьезно: обновлять - так обновлять", — написал он в Twitter.

"Этого ждали"

Его коллега по Совету Федерации Олег Мельниченко назвал ожидаемыми подобные перемены.

"Обновления правительства ждали. Оно, с одной стороны, включило в свой состав новых лиц, а с другой остались опытные управленцы, показавшие реальные успехи в своих отраслях. Но все новые члены правительства - люди состоявшиеся в своих профессиях, имеют за плечами опыт работы в регионах, вузах, крупных предприятиях. Люди, реально ходившие по земле и знающие свои отрасли. Это обнадёживает", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что в Совфеде готовы сотрудничать с новыми министрами.

"Запрос на перемены"

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил RT , что обновление кабинета министров соответствует кадровой политике Владимира Путина.

"Это отвечает кадровой политике президента, который дает ответ на запрос на перемены, которые существуют в обществе. Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов", — заявил Данилин.

Он подчеркнул, что от нового кабмина ждут реализации тех задач о которых говорил глава государства в послании Федеральному Собранию.

"Надеюсь, что он справится"

Глава Сбербанка и бывший глава Минэкономразвития в 2000-2007 годах Герман Греф позитивно оценил назначение главой министерства Максима Решетникова.

"Хорошо. Очень надеюсь, что он справится", - прокомментировал он назначение.

Также он положительно отнесся к назначению Андрея Белоусова первым вице-премьером.

"Последовательность и преемственность"

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что сохранение главой МИД Сергеем Лавровым и главой минобороны Сергеем Шойгу своих постов говорит о преемственности российской внешней политики.

"Президент в целом доволен российской внешне-оборонной политикой, он не видит необходимости каким-то образом это менять и понимает, что смена министров на данном этапе, скорее, вызвала бы дополнительные сложности, чем придала новый импульс нашим внешнеполитическим инициативам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что это также сигнал международным партнерам, о том, что какие бы ни были изменения внутри страны, внешняя политика России остается последовательной.

В свою очередь, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что такое развитие событий было предсказуемо, так как у президента нет претензий к возглавляемым Лавровым и Шойгу ведомствам.

"Глубокое понимание проблем"

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что назначение Константина Чуйченко министром юстиции - "отрадное событие", так как он человек с разносторонним профессиональным опытом и готов решать проблемы в сфере юстиции.

Он отметил, что Чуйченко в предыдущей должности продемонстрировал глубокое понимание проблем в сфере юстиции и, что наиболее ценно, готовность их решать.