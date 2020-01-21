Политики и эксперты оценили состав нового правительства

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Политики и политологи назвали существенными изменения в новом составе правительства, назначенном сегодня.
Ранее Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства. Помимо этого, президент внес изменения в структуру кабинета министров.
"Обновлять – так обновлять"
Сенатор Алексей Пушков подчеркнул большое количество изменений в правительстве.
"Масштаб изменений в составе правительства впечатляет. Кто-то говорил, что не ожидает большого обновления. Они ошиблись. Путин показал, что настроен серьезно: обновлять - так обновлять", — написал он в Twitter.
"Этого ждали"
Его коллега по Совету Федерации Олег Мельниченко назвал ожидаемыми подобные перемены.
"Обновления правительства ждали. Оно, с одной стороны, включило в свой состав новых лиц, а с другой остались опытные управленцы, показавшие реальные успехи в своих отраслях. Но все новые члены правительства - люди состоявшиеся в своих профессиях, имеют за плечами опыт работы в регионах, вузах, крупных предприятиях. Люди, реально ходившие по земле и знающие свои отрасли. Это обнадёживает", — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что в Совфеде готовы сотрудничать с новыми министрами.
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"Запрос на перемены"
Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил RT, что обновление кабинета министров соответствует кадровой политике Владимира Путина.
"Это отвечает кадровой политике президента, который дает ответ на запрос на перемены, которые существуют в обществе. Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов", — заявил Данилин.
Он подчеркнул, что от нового кабмина ждут реализации тех задач о которых говорил глава государства в послании Федеральному Собранию.
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"Надеюсь, что он справится"
Глава Сбербанка и бывший глава Минэкономразвития в 2000-2007 годах Герман Греф позитивно оценил назначение главой министерства Максима Решетникова.
"Хорошо. Очень надеюсь, что он справится", - прокомментировал он назначение.
Также он положительно отнесся к назначению Андрея Белоусова первым вице-премьером.
"Последовательность и преемственность"
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что сохранение главой МИД Сергеем Лавровым и главой минобороны Сергеем Шойгу своих постов говорит о преемственности российской внешней политики.
"Президент в целом доволен российской внешне-оборонной политикой, он не видит необходимости каким-то образом это менять и понимает, что смена министров на данном этапе, скорее, вызвала бы дополнительные сложности, чем придала новый импульс нашим внешнеполитическим инициативам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что это также сигнал международным партнерам, о том, что какие бы ни были изменения внутри страны, внешняя политика России остается последовательной.
В свою очередь, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что такое развитие событий было предсказуемо, так как у президента нет претензий к возглавляемым Лавровым и Шойгу ведомствам.
"Глубокое понимание проблем"
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что назначение Константина Чуйченко министром юстиции - "отрадное событие", так как он человек с разносторонним профессиональным опытом и готов решать проблемы в сфере юстиции.
Он отметил, что Чуйченко в предыдущей должности продемонстрировал глубокое понимание проблем в сфере юстиции и, что наиболее ценно, готовность их решать.
"Надеемся, что многое из того, что беспокоит российских адвокатов, прежде всего, это судьба концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также те поручения в отношении адвокатуры, которые были даны правительством РФ пару месяцев назад, будут разрешены при активной поддержке Константина Анатольевича Чуйченко", - отметил глава ФПА.