Путин подписал указ о структуре нового правительства

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти":
—у главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый;
—упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития;
—руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство;
—Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.
Указ вступает в силу с момента опубликования.
У бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева было десять заместителей.
Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, он отвечал за финансово-экономический блок правительства. Социальный блок курировала Татьяна Голикова.
Замглавы кабинета министров Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, будучи одновременно полпредом президента на Дальнем Востоке, отвечал за развитие региона.
Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом правительстве курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко — сферу строительства, Дмитрий Козак — промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев — вопросами развития АПК, а Максим Акимов — цифровой экономикой, транспортом и связью.