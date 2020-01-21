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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:58+0300
https://ria.ru/20200121/1563691050.html
Путин подписал указ о структуре нового правительства
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РИА Новости

Путин подписал указ о структуре нового правительства

19:56 21.01.2020 (обновлено: 23:58 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти":
у главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый;
упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития;
руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство;
Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.
Указ вступает в силу с момента опубликования.
У бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева было десять заместителей.
Должность первого вице-премьера занимал глава Минфина Антон Силуанов, он отвечал за финансово-экономический блок правительства. Социальный блок курировала Татьяна Голикова.
Замглавы кабинета министров Константин Чуйченко руководил аппаратом правительства, а Юрий Трутнев, будучи одновременно полпредом президента на Дальнем Востоке, отвечал за развитие региона.
Что касается остальных замов, Ольга Голодец в старом правительстве курировала вопросы культуры и спорта, Виталий Мутко — сферу строительства, Дмитрий Козак — промышленность и энергетику, Юрий Борисов занимался сферой ОПК, Алексей Гордеев — вопросами развития АПК, а Максим Акимов — цифровой экономикой, транспортом и связью.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Тасуют, тасуют шулерскую колоду! Граждане не пытайтесь уследить - всё равно проиграете!
21 января, 20:07
oonelisaped
3201318
Отдышаться гарант не даёт! Что ни день, то новая молния по голове бьёт, уже вообще обывателям голову отбили. Операция "Ы" набирает обороты.
21 января, 20:06
Енот Полоскун
2050004
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