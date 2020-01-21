Биография Ольги Любимовой

Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года.
В 2007 году окончила факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
С 2001 года работала на телевидении в качестве корреспондента Третьего канала и программы "Ортодокс" на ТВЦ. Также была ведущей программ "Москва-2009" и "Город и люди" на телеканале "Столица". Руководила рядом программ на Третьем канале.
В 2010–2011 годах – руководитель итоговой информационно-аналитической программы "Контекст" на телеканале "Культура".
В 2015 году являлась советником Департамента кинематографии Минкультуры России.
С 2016 года – заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе на телеканалах "Россия 1", "Культура", Первом канале.
В январе 2018 года Любимова была назначена исполняющим обязанности директора Департамента кинематографии Минкультуры России.
21 января 2020 года президент России назначил Любимову министром культуры РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников