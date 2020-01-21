Новой главой Минкультуры стала Ольга Любимова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Путин назначил министром культуры Ольгу Любимову, занимавшую пост главы департамента кино ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.
С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский.
Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года.
В 2007 году окончила факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
С 2001 года работала на телевидении в качестве корреспондента Третьего канала и программы "Ортодокс" на ТВЦ. Также была ведущей программ "Москва-2009" и "Город и люди" на телеканале "Столица". Руководила рядом программ на Третьем канале.
В 2010–2011 годах – руководитель итоговой информационно-аналитической программы "Контекст" на телеканале "Культура".
С 2016 года – заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе на телеканалах "Россия 1", "Культура", Первом канале.
В январе 2018 года Любимова была назначена исполняющим обязанности директора Департамента кинематографии Минкультуры.