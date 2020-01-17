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Туризм
2020-01-17T10:49+0300
https://ria.ru/20200117/1563516850.html
Какие сувениры привезти из разных стран
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РИА Новости

Какие сувениры привезти из разных стран

08:00 17.01.2020 (обновлено: 10:49 17.01.2020)
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CC BY 2.0 / MrsBrown / Венецианские маски
Венецианские маски
CC BY 2.0 / MrsBrown /
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Магнитики как сувенир из отпуска — довольно банальное и непрактичное решение. А вот фрукты из Таиланда, дизайнерская одежда из Италии и Франции или даже керамический чайник в виде тюдоровского домика из Англии — пригодятся. Что привезти из Европы, Азии, Австралии, Латинской Америки тем, у кого на холодильнике уже нет свободного места, — в материале РИА новости.

Косметика и фрукты

"Что только ни покупают для подарков в Таиланде: специи, резные шкатулки и панно из тикового и красного дерева, одежду для дома — например, очень удобные широкие "штаны рыбака", — рассказывает журналист Виктор Ядуха, проживший там пять лет. Но фаворит, конечно, фрукты.
Так, в январе — сезон ананасов, маракуйи, тамаринда и желтого манго. Лучше брать чуть недозревшие плоды, чтобы доставить их целыми.
Местная косметика с натуральными растительными экстрактами, самодельное мыло из кокоса, куркумы или тамаринда — тоже хорошие сувениры. Многие средства к тому же применяют как лечебные: против сыпи или зуда.
CC BY 2.0 / SKY-TOM / Сувенирное мыло в Таиланде
Сувенирное мыло в Таиланде
CC BY 2.0 / SKY-TOM /
Сувенирное мыло в Таиланде
Фрукты, специи, косметика и текстиль есть и в других странах Юго-Восточной Азии. Скажем, в Камбодже стоит обратить внимание на средства ухода за кожей на основе кокосового масла, а во Вьетнаме — на кремы со слизью улитки и на маски для лица с куркумой и порошком жемчуга.

Ром и шоколад

Из Доминиканы путешественники также везут фрукты (манго, ананасы, мангустины, гуаву) и натуральную косметику. Туристы покупают серебряные украшения с полудрагоценным камнем ларимаром, который добывают только здесь, и с голубым янтарем — его месторождения есть также в Индонезии.
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Доминиканский ром и настойку мамахуану (на основе меда, рома и вина) местные в шутку называют "лекарством от всех болезней", а для приезжих это хороший сувенир. "Доминиканцы употребляют ром и настойку для счастья, богатства, потенции и еще много чего. И туристам советуют", — говорит гид Алина Харченко.
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Ром также покупают на Кубе. А еще сигары, кофе, какао, шоколад. И сувениры с портретом Че Гевары.

Парфюм, сыры и пара туфель

"Лучший сувенир из Италии — свитер местного дизайнера или еще одна пара туфель", — шутит Анна Шамахова, туристка из Москвы. Во Флоренции обычно запасаются кожаными изделиями — перчатками и сумками всех цветов, в Венеции — украшениями из муранского стекла и карнавальными масками (цена — от десяти евро).
CC BY 2.0 / Mariamichelle / Венецианские маски
Венецианские маски
1 из 4
Венецианские маски
CC BY 2.0 / Mariamichelle /
CC BY 2.0 / fotofan1 / Сыр
Сыр
2 из 4
Сыр
CC BY 2.0 / fotofan1 /
CC BY 2.0 / hrohmann / Брелок с Эйфелевой башней
Брелок с Эйфелевой башней
3 из 4
Брелок с Эйфелевой башней
CC BY 2.0 / hrohmann /
© Flickr / palindrome6996Сувениры из Италии
Сувениры из Италии
4 из 4
Сувениры из Италии
© Flickr / palindrome6996
1 из 4
Венецианские маски
CC BY 2.0 / Mariamichelle /
2 из 4
Сыр
CC BY 2.0 / fotofan1 /
3 из 4
Брелок с Эйфелевой башней
CC BY 2.0 / hrohmann /
4 из 4
Сувениры из Италии
© Flickr / palindrome6996
Еще на Апеннинском полуострове покупают соусы песто и бальзамико, пасту всех видов, цветов и форм, сыры, например Parmigiano Regiano, Grana Padano, Mozzarella, а также кофе и лимонный ликер "Лимончелло". "Самый вкусный — кремовый Crema di Limoncello", — уточняет Шамахова.
В Париже, конечно, нужно обратить внимание на парфюм. Но не только. "Я всегда советую привезти отсюда фуа-гра, хорошее вино, шоколад, шелковый платок или дизайнерский галстук", — перечисляет гид Ирина Бюшон. Кальвадос порадует ценителей крепкого алкоголя, а соленые карамельки из сливок и масла — любителей закусить.

Чай, Моцарт и волшебная палочка Гарри Поттера

В Австрию зимой устремляются поклонники горнолыжного спорта. Туристы скупают сладости — конфеты "Моцарт" и торт "Захер". "Еще — тыквенное масло из Штирии, вина из винограда Grüner Veltliner и засахаренные фиалки Сиси, — добавляет гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. — И конечно же, разные сорта шнапса".
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В Великобритании — чай и его аксессуары, указывает журналист Наталья Склярова, 14 лет живущая в Лондоне. "Керамические чайники в виде тюдоровских домиков, фарфор с росписью по мотивам известных английских произведений — с Алисой, Кроликом Питером, — отмечает она. — А также все, что касается Гарри Поттера. Волшебные палочки порадуют даже взрослых".
CC BY 2.0 / lmilo / Фарфор
Фарфор
1 из 2
Фарфор
CC BY 2.0 / lmilo /
CC BY 2.0 / Suissgirl /

Торт "Захер", Вена

Торт Захер, Вена
2 из 2

Торт "Захер", Вена

CC BY 2.0 / Suissgirl /
1 из 2
Фарфор
CC BY 2.0 / lmilo /
2 из 2

Торт "Захер", Вена

CC BY 2.0 / Suissgirl /
Разумеется, в ходу сувениры с британской символикой: двухэтажные автобусы, телефонные будки, Биг-Бен. А еще, поскольку англичане — фанаты банных процедур, отсюда везут мыльницы, скрабы, мочалки.

Текила и череп Катрины

"Мексика для туристов — это прежде всего сомбреро и текила, — объясняет переводчик с испанского Айгуль Зиятдинова из Казани, работавшая в нескольких испаноговорящих странах. — Причем шляпа должна быть огромной — такие носят только мариачи — исполнители национальных песен".
CC BY 2.0 / DEZALB / Продажа сомбреро в Мексике
Продажа сомбреро в Мексике
CC BY 2.0 / DEZALB /
Продажа сомбреро в Мексике
Еще покупают различные соусы — преимущественно острые, глиняную посуду ручной работы, текстиль с национальной вышивкой.
"Из Колумбии везут кофе, шоколад, из Чили — одежду из шерсти альпака (шапку с помпоном — чилоте, пончо), миниатюры и статуи моаи — истуканов — с острова Пасхи, из Парагвая — вещи с национальным орнаментом, — перечисляет Айгуль. — Я стараюсь брать на память что-то аутентичное, сделанное ремесленниками-индейцами".

Подарок от аборигена

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится никому. Путешественникам она нужна, чтобы посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне. Густую соленую пасту темно-коричневого цвета — веджимайт (vegemite) — изготавливают на основе дрожжевого экстракта и намазывают на тосты или крекеры.
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Еще один экзотический подарок из страны кенгуру — диджериду. Это духовой музыкальный инструмент, труба длиной до полутора метров из эвкалипта. С ее помощью австралийские шаманы раньше входили в транс.
CC BY 2.0 / moerschy / Бумеранги на рынке в Мельбурне
Бумеранги на рынке в Мельбурне
CC BY 2.0 / moerschy /
Бумеранги на рынке в Мельбурне
"Хороший сувенир — смешные шляпы с колокольчиками по кругу (Cork hat), — добавляет Анжелика. — В позапрошлом веке такие носили наемные работники на фермах, чтобы отогнать мух от лица — для этого было достаточно просто помотать головой".
Детям обычно привозят фигурки коалы или кенгуру (часто — в боксерских перчатках).
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