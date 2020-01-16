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Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
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РИА Новости

Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас

16:52 16.01.2020 (обновлено: 17:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Рассмотрение кандидатуры нового премьер-министра в Государственной думе — это возможность обозначить приоритеты нового правительства, а также обрисовать тот стиль политической коммуникации, в котором будет работать новый глава правительства.

Конечно, Михаил Мишустин в качестве руководителя Федеральной налоговой службы уже высказывался по самым разным вопросам, но депутатов, журналистов и экспертов интересует его мнение именно о текущей политической, информационной и экономической повестке.

Судя по комментариям, которые давали представители думских фракций после общения с новым премьером, у него уже есть определенные приоритеты и свои "красные линии" по определенным стратегическим вопросам. Один из участников встречи господина Мишустина с фракцией "Единой России" сообщил РИА Новости, что, по его словам, "исполнение послания президента будет приоритетом в его работе". Также новый премьер-министр обозначает следующие направления: "Что первое мы хотим делать: серьезно заниматься институциональными реформами. Реформами управления, привносить самые современные цифровые технологии. <...> Без сомнения, в государстве должна появляться цифровая платформа, которая должна быть устроена для людей. И самое важное — это снять ограничения для бизнеса".
Судя по заявлениям представителей фракции КПРФ, сделанным после встречи с премьером, он негативно относится к целому ряду предложений этой фракции. Председатель ЦК Сергей Обухов сообщает: "Про национализацию. Ответ: "Я против национализации". Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ — не с кого брать повышенную ставку подоходного налога". Также представитель КПРФ утверждает, что Михаил Мишустин на вопрос о пенсионной реформе ответил: "Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами".
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Выступая перед депутатами Госдумы, Мишустин сформулировал следующую иерархию приоритетов: "На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни", заявил он, добавив, что деньги на реализацию этих задач есть.
Премьер обратил внимание депутатов на необходимость запуска нового инвестиционного цикла, о котором упоминал президент в своем послании. В качестве инструмента достижения этой цели Мишустин предлагает улучшение делового климата и создание более комфортных условий для работы предпринимателей, которые будут создавать рабочие места и поднимать зарплаты. По очевидным причинам для ускорения экономического роста требуются так называемые длинные деньги (инвестиционные ресурсы, доступные на длительный срок), и, хотя создание условий для появления таких ресурсов в экономике является зоной ответственности Центрального банка, премьер-министр пообещал депутатам, что финансово-экономический блок нового правительства будет работать над этим вопросом.

В качестве ключевых национальных проектов Михаил Мишустин обозначил развитие экспорта, малого бизнеса и повышение производительности труда. Отдельно была подчеркнута необходимость развития оборонных предприятий, которым предстоит, с одной стороны, пройти курс финансового оздоровления, а с другой — развивать производство гражданской высокотехнологичной продукции.

В экспертном сообществе ожидалось, что тема цифровизации пройдет красной нитью в выступлении премьера, который на должности руководителя Федеральной налоговой службы добился заметных успехов в деле автоматизации ее работы и повышения электронной доступности ее услуг для населения и бизнеса. Эти ожидания оправдались, когда Михаил Мишустин заявил, что он будет добиваться "настоящего прорыва" в плане "цифровизации реального сектора" российской экономики, отметив, что работа в этом направлении будет вестись с использованием российских технологий.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Вчера, 16:25
Ключевой игрок. Коллеги оценили назначение Мишустина премьером РФ
В плане стимулирования экономики в целом программа нового правительства будет отталкиваться от инвестиций в ключевые элементы транспортной инфраструктуры с помощью уже созданных финансовых резервов. При этом премьер подчеркнул необходимость сохранения макроэкономической стабильности и ограничения инфляции, которая не должна превышать четырех процентов.
Предваряя вопросы представителей думских фракций и дискуссию о деятельности конкретных министров, спикер рассказал о том, что в рамках диалога премьера и депутатов уже была озвучена критика в адрес четырех министров, а также недовольство невысокими темпами экономического роста. Мишустин в своем выступлении пообещал депутатам, что министры в его правительстве будут нести личную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Он также позитивно оценил влияние парламентской критики на работу правительства: "открытая конструктивная критика помогает лучше работать".
Госдума дала согласие президенту на назначение Мишустина премьер-министром без единого голоса против, при 383 голосах за и 41 воздержавшемся.
Новому правительству предстоит сложная и ответственная работа в год, который президент назвал в своем послании "рубежным". Новый состав правительства Михаил Мишустин пообещал представить президенту "в ближайшее время", а отчитаться о первых результатах работы правительства ему предстоит уже в апреле — в рамках традиционного ежегодного отчета правительства перед Госдумой.
У нового правительства, пользуясь известным выражением, "не будет времени на раскачку", но доверие парламента у нового премьера сейчас однозначно есть.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко
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Обсудить 11
Михаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияСергей ОбуховРоссияАвторыПолитика
Популярные комментарии
Его ждет сытная и беззаботная жизнь, для нас ничего не изменится.
16 января, 17:48
Юрий Толстый
91300227
Сегодня зарплата у профессиональных плакальщиц за народ? И новые методички раздали вместе с зарплатой? Сплошные "оптимисты" в комментариях. Как вам трудно жЫть "в этой стране". Паспорточик-то припрятанный придётся сдать или выехать отсюда навечно. Паровоз вам встречным курсом и пендаль для ускорения и направления.
16 января, 18:59
nnnetzenzury n
300017
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