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Формирование нового правительства
2020-01-16T10:15+0300
https://ria.ru/20200116/1563479968.html
Источник: Мишустин назвал исполнение послания Путина приоритетом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155330/58/1553305829_0:104:3077:1835_1036x0_80_0_0_efce5b4921e80402b007e79418054ccc.jpg
РИА Новости

Источник: Мишустин назвал исполнение послания Путина приоритетом

09:41 16.01.2020 (обновлено: 10:15 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин заявил депутатам "Единой России" на встрече с фракцией, что исполнение послания президента будет приоритетом в его работе.
Об этом РИА Новости сообщил участник заседания.
Накануне правительство и премьер Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Президент уже предложил возглавить кабмин главе ФНС Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Михаил Мишустин
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