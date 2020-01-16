Источник: Мишустин назвал исполнение послания Путина приоритетом

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин заявил депутатам "Единой России" на встрече с фракцией, что исполнение послания президента будет приоритетом в его работе.
Об этом РИА Новости сообщил участник заседания.
Накануне правительство и премьер Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Президент уже предложил возглавить кабмин главе ФНС Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".