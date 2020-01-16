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2020-01-16T11:22+0300
https://ria.ru/20200116/1563484275.html
Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ
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РИА Новости

Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ

11:15 16.01.2020 (обновлено: 11:22 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Михаил Мишустин
 Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ заявил, что против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

"Про национализацию. Ответ: "Я против национализации". Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ: не с кого брать повышенную ставку подоходного налога", - написал он в своем Telegram-канале.

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В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинКПРФГосдума РФРоссияЭкономика
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