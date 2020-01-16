Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ заявил, что против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.
"Про национализацию. Ответ: "Я против национализации". Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ: не с кого брать повышенную ставку подоходного налога", - написал он в своем Telegram-канале.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.