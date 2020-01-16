Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Соответствующий вопрос Мишустину задал депутат Алексей Корниенко.
"Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами", - ответил Мишустин.
Видео с заседания РИА Новости предоставил депутат.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина