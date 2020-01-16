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Формирование нового правительства
2020-01-16T15:13+0300
https://ria.ru/20200116/1563483116.html
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/48/1563484800_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_3366b5a6517a99be74e7723c8428a4bc.jpg
РИА Новости

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

10:53 16.01.2020 (обновлено: 15:13 16.01.2020)
64394
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Соответствующий вопрос Мишустину задал депутат Алексей Корниенко.
"Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами", - ответил Мишустин.
Видео с заседания РИА Новости предоставил депутат.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Обсудить 14
Формирование нового правительстваКПРФМихаил МишустинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще бы он был за отмену. Даже бы в должность вступить не успел.
16 января, 15:10
mпmaksymerokhin правдоруб
84210205
Кто бы сомневался! С точки зрения чинуш существующее пенсионное законодательство очень мягкое. А этот новоявленный, натуральный чинуша! Может еще Медведева будем вспоминать!
16 января, 15:17
Леонид 1955
87501102
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