Китайский ядерный потенциал

Военно-политическое руководство Китая с первых лет становления Китайской Народной Республики исходило из того, что страна должна обладать вооруженными силами с современным оружием, включая ядерное. Первая ядерная программа Китая, принятая в 1951 году, имела чисто мирную направленность, но уже в середине 1950-х годов она была дополнена секретным разделом с прицелом на создание собственного ядерного оружия и его носителей.

Немалую роль в становлении Китая как ядерной державы сыграл Советский Союз , оказавший огромную помощь КНР в становлении научной школы, в том числе физической, и создании промышленности, способной решить такую сложную задачу, как создание ядерного боеприпаса.

Весной 1953 года Китай обратился к Советскому Союзу с просьбой о помощи в создании ядерного оружия. Однако первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев призвал Китай отказаться от этой идеи ввиду слабости его научного и промышленного потенциала, но обещал содействие в создании гражданских ядерных объектов.

В то же время убежденность военно-политического руководства Китая в необходимости обладания ядерным оружием постоянно укреплялась.

15 января 1955 года председатель КНР Мао Цзэдун на расширенном заседании Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая дал установку : Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. За три месяца до этого выступления китайского лидера, его заместитель Чжу Дэ и министр обороны Пэн Дэ Хуай присутствовали в СССР на Тоцких войсковых учениях с применением атомной бомбы.

20 января 1955 года было подписано советско-китайское соглашение, предусматривающее совместные геологические исследования в КНР (в Синьцзяне) и разработку урановых рудников. Советский Союз решал задачу увеличения урановой базы , поэтому Китай обязался в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке передавать излишки урана советской стороне.

В последующие года был подписан еще ряд соглашений: в 1956 году – об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов; в 1957 году – о передаче КНР советских ракетных технологий с полным циклом обучения китайских специалистов советскими учебными и научными заведениями.

С начала 1958 года в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Всего до 1960 года в Китае побывало около 10 тысяч советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний – Лоб-Нор. Они же помогли построить и в конце сентября 1958 года запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде (в НИИ атомной энергии Академии наук КНР) и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и 1000 ученых прошли подготовку и обучение в СССР.

Однако вскоре последовал ряд принципиальных (в том числе идеологических) разногласий между Китаем и СССР. В 1959 году поступление ядерных материалов из СССР резко сократилось.

Летом 1959 года премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай заявил, что за восемь лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. В 1960 году в СССР вернулись более тысячи советских специалистов, задействованных в создании китайской атомной бомбы. Однако к тому времени в Китае с помощью Советского Союза уже подготовили около шести тысяч собственных специалистов.

Ухудшение советско-китайских отношений в начале 1960-х годов не изменило мотивацию КНР к обладанию ядерным оружием. К тому времени Пекин уже получил достаточный объем теоретической информации из СССР, наладил контакты с европейскими учеными.

В течение последующих тридцати лет Китай создал собственную ядерную триаду , включающую ракеты наземного и морского базирования и дальние бомбардировщики.

В октябре 1966 года Китай впервые успешно совершил испытание ракетного ядерного оружия. В 1967 году Китай испытал первую термоядерную бомбу. В 1969 году в Китае было произведено первое подземное ядерное испытание. В 1980 году был успешно произведен запуск первой в Китае межконтинентальной ракеты. Китай стал третьей страной, владеющей данной техникой. В сентябре 1988 года атомная подводная лодка Китая совершила успешный ракетный пуск.

29 июля 1996 года правительство Китая заявило о временном прекращении ядерных испытаний.

КНР с момента развертывания своих первых испытаний ядерного оружия в 1964 году придерживается стратегии "минимального сдерживания" (определение, принятое в западной литературе). Суть стратегии состоит в сознательном отказе от борьбы за ядерный паритет при сохранении за собой технических возможностей для нанесения гарантированного ущерба противнику в случае применения ядерного оружия или ядерного шантажа в отношении КНР.

Китайское правительство подчеркивает , что осуществляет "ограниченное развитие" национального ядерного арсенала и не намерено вступать в соперничество с другими странами.

В Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР в июле 2019 года , говорится, что "Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности". В документе также подчеркивается, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым , а также не будет угрожать неядерным странам применением ядерного оружия.

В настоящее время Китай – единственное из пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое не предоставляет никакой информации относительно своих вооруженных сил, включая ядерный компонент

Сегодня Пекин обладает полноценной "триадой" – оружием массового уничтожения, развернутым на воздушных, наземных и морских носителях.

Ракетно-ядерное оружие наземного базирования входит в состав так называемой второй артиллерии народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По оценкам американских специалистов, Китай располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности (IRBM) – до 80 единиц. Относящая к этому типу DF-26 ("Дунфэн-26") имеет максимальную дальность 4000 километров и способна проводить точные удары против наземных и корабельных целей.

Количество баллистических ракет средней дальности (medium-range ballistic missile – MRBM) Пентагон оценивает в 150-450 штук. Этот тип ракет включает в себя четыре версии – DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E – из которых две являются ядерными: DF-21A и DF-21E. В докладе не раскрывается, сколько пусковых установок являются ядерными.

Самую большую группу китайского ракетного арсенала составляют баллистические ракеты малой дальности (short-range ballistic missiles – SRBM). Их количество американские эксперты оценивают в 750-1500 штук, однако ядерную боеголовку они забросить не могут.

Китай последовательно модернизирует свой арсенал. В частности, в октябре 2019 года на параде в Пекине впервые продемонстрировали баллистическую ракету средней дальности DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость. Таким образом, Китай можно считать второй после России державой, обладающей гиперзвуковым оружием

Согласно докладу The Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS), морская компонента сил ядерного сдерживания Китая представлена четырьмя атомными подводными лодками проекта "Цзинь" (JIN, Тип-094). В настоящее время Китай разрабатывает стратегические подлодки нового поколения "Тип-096", строительство которых планируется запустить в начале 2020-х годов.

Китайские бомбардировщики представлены самолетом Н-6. Согласно тексту доклада Пентагона со ссылкой на китайские СМИ, модернизированный самолет H-6K является бомбардировщиком двойного назначения как для выполнения ядерной миссии, так и с обычными бомбами.

В настоящее время Пекин разрабатывает стратегического бомбардировщика нового поколения H-20. Его дальность полета составит не менее восьми с половиной тысяч километров, масса полезной нагрузки – до десяти метрических тонн. Отмечается, что новый китайский бомбардировщик может дебютировать в следующем десятилетии.