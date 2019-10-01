Китай показал на параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"), сообщает корреспондент РИА Новости.

Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло. Трехступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.

По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса — 2,2-2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс , считается, что новая баллистическая ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.

В российской прессе возникло множество противоречивых мнений относительно намерений Китая после того, как в 2017 году стало известно, что DF-41 размещены в приграничной с Российской Федерацией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Военные эксперты пояснили, что размещение ракет Китая вблизи российской территории говорит не об угрозе, а о высоком уровне межгосударственного доверия с учетом особенностей боевого применения МБР и того, что для перехвата они наиболее уязвимы на старте. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ, заявил, что Москва не воспринимает развитие вооруженных сил Китая как угрозу.