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РИА Новости

Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне

08:00 16.10.2019 (обновлено: 14:40 16.10.2019)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоКитайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
Китайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Взрыв мощностью 22 килотонны, прогремевший возле озера Лобнор, большие планы и растущие амбиции — ровно 55 лет назад, 16 октября 1964-го, Китай испытал свою первую атомную бомбу. По оценкам экспертов, сегодня в распоряжении Пекина 290 ядерных боезарядов — это третий арсенал после российского и американского. О стратегическом потенциале КНР и его перспективах — в материале РИА Новости.

"Длинная рука" Пекина

Разрабатывать ядерное оружие китайцам помогали советские специалисты. С 1950 по 1960 год КНР посетили около десяти тысяч работников атомной отрасли СССР. Однако в последующие годы отношения между двумя государствами ухудшились, и Советский Союз программу помощи свернул.
Испытание первой термоядерной (водородной) бомбы в Китае, 17 июня 1967 года
15 января 2015, 10:09РИА Новости
История ядерной программы КитаяПодробнее об истории ядерной программы Китая читайте в справке РИА Новости.
Тем не менее Китай довольно быстро разобрался, что к чему, и изготовил атомную бомбу самостоятельно. Через год после первого наземного испытания китайцы сбросили боезаряд с самолета, а уже в июне 1967-го взорвали водородную бомбу мощностью 3,3 мегатонны. Таким образом, КНР стала четвертой в мире ядерной державой после СССР, США и Англии.
Сегодня Пекин обладает полноценной "триадой" — оружием массового уничтожения, развернутым на воздушных, наземных и морских носителях. В мае Пентагон опубликовал отчет о стратегическом потенциале и военных разработках КНР на 2019 год: по этим оценкам, у Китая около 90 межконтинентальных баллистических ракет — как шахтных ("Дунфэн-4" и "Дунфэн-5А"), так и развернутых на подвижных шасси ("Дунфэн-31", "Дунфэн-31А"), а также новейших "Дунфэн-41" — их впервые продемонстрировали на военном параде в Пекине 1 октября.
CC BY-SA 4.0 / IceUnshattered / Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31
CC BY-SA 4.0 / IceUnshattered /
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31
По сути, DF-41 — самое совершенное оружие в арсенале 2-го артиллерийского корпуса Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Эта твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета забрасывает от десяти до 12 ядерных боевых блоков индивидуального наведения на дальность около 14 тысяч километров. Таким образом, DF-41 можно назвать одной из самых дальнобойных МБР в мире, способной поражать цели на всей континентальной территории США.
© AFP 2019 / Greg BakerМежконтинентальная баллистическая ракета DF-41
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41
© AFP 2019 / Greg Baker
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41
По оценкам аналитиков Пентагона, за последние годы ядерный арсенал Китая значительно вырос. Как отмечало в начале октября американское издание Military Watch, эскалация напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном подталкивает КНР к созданию более эффективных систем доставки оружия массового уничтожения.

Морские и воздушные носители

Согласно докладу The Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS), морская компонента сил ядерного сдерживания Китая представлена четырьмя атомными подводными лодками проекта "Цзинь" (Тип-094). Каждая из них несет по 12 баллистических ракет типа "Цзюйлан-2" с дальностью полета от восьми до девяти тысяч километров, созданных на базе сухопутных DF-31. В СМИ появлялась информация о закладке корпусов пятого и шестого атомоходов, так что в ближайшем будущем количество БРПЛ в распоряжении китайских Вооруженных сил может возрасти до 72 единиц.
© Фото : CSR Report RL33153 China Naval ModernizationСтратегическая атомная подводная лодка "Цзинь" (Тип-094)
Стратегическая атомная подводная лодка Цзинь (Тип-094)
© Фото : CSR Report RL33153 China Naval Modernization
Стратегическая атомная подводная лодка "Цзинь" (Тип-094)
Сейчас Китай разрабатывает стратегические подлодки нового поколения "Тип-096", строительство которых планируется запустить в 2020-х. Специально под них создадут новое семейство баллистических ракет "Цзюйлан-3" с дальностью полета до 12 тысяч километров и разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Второго июня 2019-го разведка США сообщила, что китайцы успешно испытали новое оружие в заливе Бохайвань (северо-западная часть Желтого моря).
В сентябре 2016-го Пекин официально подтвердил разработку стратегического бомбардировщика нового поколения Xian H-20. Этот дозвуковой малозаметный самолет будет построен по схеме "летающее крыло", как, например, его американский визави B-2. Дальность полета — не менее восьми тысяч километров, масса полезной нагрузки во внутренних отсеках — до десяти тонн. По данным американских аналитиков, H-20 будет готов встать на крыло после 2025-го.
© AP Photo / Xinhua/ Liu RuiКитайский бомбардировщик Xian H-6K
Китайский бомбардировщик Xian H-6K
© AP Photo / Xinhua/ Liu Rui
Китайский бомбардировщик Xian H-6K
Предполагается, что новый самолет заменит в войсках стареющий парк стратегических бомбардировщиков H-6 — лицензионных копий советского Ту-16. ВВС и ВМС НОАК располагают 170 машинами этого типа в различных вариантах. В зависимости от модификации H-6 может нести до девяти тонн бомб, в том числе термоядерных, крылатые ракеты "воздух — поверхность" и "воздух — корабль". Носителем оружия массового уничтожения эксперты называют, в частности, последний вариант бомбардировщика H-6K, принятый на вооружение в 2011-м. Таких машин в распоряжении НОАК около 90 единиц. Радиус действия этих самолетов — три тысячи километров.
H-6K несет до 12 тонн боевой нагрузки, в том числе новые крылатые ракеты CJ-10K, которые могут снаряжаться ядерными боеголовками. Они развивают скорость до 1000 километров в час и поражают цели на расстоянии до 1500 километров от точки пуска. Таким образом, ВВС НОАК могут нанести удар по любому объекту Корейского полуострова, а H-6K, базирующиеся в военном округе города Гуанчжоу, способны достать и до американского острова Гуам.

На любой вкус

Кроме того, по оценкам американских специалистов, Китай располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности "Дунфэн-26" — до 80 единиц. Они способны забросить ядерную боеголовку на 3000-5500 километров. В неядерном снаряжении эти ракеты могут использоваться для уничтожения крупных надводных кораблей, за что западная пресса прозвала их "убийцами авианосцев".
Самым многочисленным можно назвать китайский арсенал вооружений средней и малой дальности. К первым относятся четыре версии ракет DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E — всего около 150 пусковых установок. Носителей ядерных боезарядов DF-21A и DF-21E у Китая не более полусотни. Ракет малой дальности (DF-11, DF-15 и DF-16) насчитывается несколько сотен, однако ядерную боеголовку они забросить не могут. По мнению экспертов, именно наличие у КНР внушительного количества ракет средней и малой дальности стало причиной выхода США из договора о ликвидации этих видов вооружений.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Китай последовательно модернизирует свой арсенал. В частности, на параде в Пекине впервые продемонстрировали баллистическую ракету средней дальности DF-17, предназначенную для выведения на высоту гиперзвукового боевого блока DF-ZF в ядерном или обычном снаряжении. Этот глайдер, по назначению схожий с российской разработкой "Авангард", способен разгоняться до пяти чисел Маха и активно маневрировать на траектории, что затрудняет его перехват системами противоракетной обороны.
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НОАКIISSРакета Дунфэн-41 (DF-41)Министерство обороны СШАБезопасность
Популярные комментарии
А почему автор так уверен,что целью китайских ракет могут быть только США? Нам тоже нужно выводы делать,как говорится, "дружба дружбой, а табачок -врозь".
16 октября, 09:26
ddmishor2666
55200016
вопрос в другом государство наплевало на нас. и на наших детей... и у меня нет никакого желания защищать их частные владения! буть то нефть газ итд... это не наше народное это их частное...
16 октября, 13:56
Иван Юшкевич
35023128
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