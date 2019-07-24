Китай намерен поддерживать ядерный потенциал на минимальном уровне

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне и не собирается участвовать в гонке вооружений, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.

"Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, а также не будет угрожать неядерным странам применением ядерного оружия.