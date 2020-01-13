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Культура
2020-01-13T19:51+0300
https://ria.ru/20200113/1563269580.html
Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_96f55944eefdeb1f62ac2b9d076b1e88.jpg
РИА Новости

Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"

17:05 13.01.2020 (обновлено: 19:51 13.01.2020)
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Интрига главной кинопремии мира раскрыта — Американская академия объявила финальный список номинантов на "Оскар". О том, кто будет блистать на красной ковровой дорожке, чьи наряды станут обсуждать и кто может оказаться триумфатором, — в материале РИА Новости.

Лучший фильм

Все аналитики соглашались, что больше всего шансов на "Оскар" у "Джокера" Тодда Филлипса, но на недавнем "Золотом глобусе" его обошла драма Сэма Мендеса "1917" о юных солдатах, которые в разгар Первой мировой войны, рискуя собой, должны доставить секретное сообщение и спасти сотни невинных жизней. Теперь картинам предстоит побороться за "Золотого рыцаря".
© Fábrica de Cine (2019)

Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).

Кадр из фильма Ирландец
1 из 9

Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).

© Fábrica de Cine (2019)
© 22 & Indiana Pictures (2019)

Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.

Кадр из фильма Джокер
2 из 9

Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.

© 22 & Indiana Pictures (2019)
© Netflix, 2019

Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.

Кадр из фильма Брачная История(2019)
3 из 9

Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.

© Netflix, 2019
© Amblin Partners / Universal Pictures

Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.

Кадр из трейлера к фильму 1917
4 из 9

Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.

© Amblin Partners / Universal Pictures
© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)

Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.

Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде...
5 из 9

Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.

© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд

Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.

Кадр из фильма Паразиты
6 из 9

Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
© Columbia Pictures Corporation (2019)

"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.

Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
7 из 9

"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.

© Columbia Pictures Corporation (2019)
© Fox Searchlight (2019)

Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.

Кадр из фильма Кролик Джоджо
8 из 9

Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.

© Fox Searchlight (2019)
© 20th Century Fox, 2019

Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".

Фильм Ford против Ferrari(2019)
9 из 9

Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".

© 20th Century Fox, 2019
1 из 9

Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).

© Fábrica de Cine (2019)
2 из 9

Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.

© 22 & Indiana Pictures (2019)
3 из 9

Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.

© Netflix, 2019
4 из 9

Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.

© Amblin Partners / Universal Pictures
5 из 9

Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.

© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)
6 из 9

Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
7 из 9

"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.

© Columbia Pictures Corporation (2019)
8 из 9

Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.

© Fox Searchlight (2019)
9 из 9

Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".

© 20th Century Fox, 2019

Лучший режиссер

Как часто бывает, эта номинация во многом дублирует предыдущую. Главные фавориты — Сэм Мендес и Мартин Скорсезе.
© AP Photo / Jordan Strauss

"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".

Режиссер Мартин Скорсезе
1 из 5

"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".

© AP Photo / Jordan Strauss
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
2 из 5

Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".

Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм 1917 на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
3 из 5

Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mario Anzuoni

Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.

Квентин Тарантино на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
4 из 5

Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.

Южнокорейские актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо, получивший премию Золотая пальмовая ветвь за фильм Паразиты на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 5

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".

© AP Photo / Jordan Strauss
2 из 5

Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
4 из 5

Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.

© REUTERS / Mario Anzuoni
5 из 5

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Лучший актер

В главной мужской номинации компания в этом году собирается тоже прекрасная. Леонардо Ди Каприо может получить свой второй "Оскар" за неподражаемого Рика Далтона в "Однажды в… Голливуде".
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)

Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.

Кадр из фильма Однажды в Голливуде
1 из 5

Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
© Netflix, 2019

Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.

Кадр из фильма Брачная История(2019)
2 из 5

Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.

© Netflix, 2019
© AP Photo / Richard Shotwell

Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию Золотой глобус как лучший актер в драматическом фильме Джокер
3 из 5

Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.

© AP Photo / Richard Shotwell
© AFP 2019 / Lisa O'Connor

На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.

Актер Джонатан Прайс
4 из 5

На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.

© AFP 2019 / Lisa O'Connor
© Canal+ [fr] (2019)

Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".

Кадр из фильма Боль и слава
5 из 5

Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".

© Canal+ [fr] (2019)
1 из 5

Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
2 из 5

Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.

© Netflix, 2019
3 из 5

Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.

© AP Photo / Richard Shotwell
4 из 5

На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.

© AFP 2019 / Lisa O'Connor
5 из 5

Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".

© Canal+ [fr] (2019)

Лучшая актриса

У женщин все сложнее — явной фаворитки нет. Больше всех шансов у Рене Зеллвегер и ее трогательной Джуди Гарленд в одноименном байопике.
© Perfect World Pictures (2019)

Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).

Кадр из фильма Гарриет
1 из 5

Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).

© Perfect World Pictures (2019)
© REUTERS / Mario Anzuoni

Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".

Скарлетт Йоханссон на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
2 из 5

Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2019 / Frederic J. Brown

Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".

Актриса Сирша Ронан завоевала Золотой глобус в номинации лучшая женская роль в комедии/мюзикле за Леди Бёрд
3 из 5

Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".

© AFP 2019 / Frederic J. Brown
© REUTERS / Mario Anzuoni

Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
4 из 5

Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме Джуди на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
5 из 5

Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
1 из 5

Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).

© Perfect World Pictures (2019)
2 из 5

Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".

© REUTERS / Mario Anzuoni
3 из 5

Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".

© AFP 2019 / Frederic J. Brown
4 из 5

Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.

© REUTERS / Mario Anzuoni
5 из 5

Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Лучший актер второго плана

Здесь все ставки на Брэда Питта, который сыграл верного каскадера и помощника героя Ди Каприо в "Однажды в… Голливуде".
CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /

Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.

Американский актер Том Хэнкс
1 из 5

Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.

CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".

Британский и американский актер Энтони Хопкинс
2 из 5

С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.

Актер Аль Пачино с актрисой Люсилой Сола и Камиллой Сола
3 из 5

Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Tribeca Productions (2019)

Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".

Кадр из фильма Ирландец
4 из 5

Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".

© Tribeca Productions (2019)
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана Однажды в… Голливуде на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
5 из 5

Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
1 из 5

Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.

CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /
2 из 5

С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
3 из 5

Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".

© Tribeca Productions (2019)
5 из 5

Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Лучшая актриса второго плана

Пожалуй, главная звезда "Брачной истории" — это Лора Дерн и ее агрессивно-соблазнительная адвокат Нора Фэншоу (за нее американку успели отметить "Золотым глобусом").
© Warner Bros. (2019)

Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".

Кадр из фильма Дело Ричарда Джуэлла
1 из 5

Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".

© Warner Bros. (2019)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.

76-й Венецианский кинофестиваль. День второй
2 из 5

Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.

Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма Брачная история в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
3 из 5

Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Columbia Pictures Corporation (2019)

Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).

Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
4 из 5

Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).

© Columbia Pictures Corporation (2019)
© AP Photo / Invision/Eric Jamison

Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".

Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии Оскар-2018
5 из 5

Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".

© AP Photo / Invision/Eric Jamison
1 из 5

Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".

© Warner Bros. (2019)
2 из 5

Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).

© Columbia Pictures Corporation (2019)
5 из 5

Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".

© AP Photo / Invision/Eric Jamison

Лучший международный полнометражный фильм

Нововведение этого года — переименование номинации: теперь картины на иностранном языке будут представлены в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
© Canal+ [fr] (2019)

Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.

Кадр из фильма Боль и слава
1 из 5

Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.

© Canal+ [fr] (2019)
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд

Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.

Кадр из фильма Паразиты
2 из 5

Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
© Arte-Cofinova 15 (2019)

Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.

Кадр из фильма Отверженные
3 из 5

Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.

© Arte-Cofinova 15 (2019)
© Trice Films (2019)

Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.

Кадр из фильма Страна меда
4 из 5

Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.

© Trice Films (2019)
© Aurum Film (2019)

Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.

Кадр из фильма Тело Христово
5 из 5

Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.

© Aurum Film (2019)
1 из 5

Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.

© Canal+ [fr] (2019)
2 из 5

Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
3 из 5

Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.

© Arte-Cofinova 15 (2019)
4 из 5

Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.

© Trice Films (2019)
5 из 5

Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.

© Aurum Film (2019)
Церемония вручения "Оскара" пройдет 9 февраля.
38821133
КультураКристиан БейлКвентин ТарантиноМарго РоббиКантемир БалаговАль ПачиноТом ХэнксСкарлетт ЙоханссонЭнтони ХопкинсШарлиз ТеронДженнифер ЛопесБрэд Питт (Уильям Бредли)Элтон ДжонМартин СкорсезеПедро Альмодовар
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