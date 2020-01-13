Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Интрига главной кинопремии мира раскрыта — Американская академия объявила финальный список номинантов на "Оскар". О том, кто будет блистать на красной ковровой дорожке, чьи наряды станут обсуждать и кто может оказаться триумфатором, — в материале РИА Новости.

Лучший фильм

Все аналитики соглашались, что больше всего шансов на "Оскар" у "Джокера" Тодда Филлипса, но на недавнем "Золотом глобусе" его обошла драма Сэма Мендеса "1917" о юных солдатах, которые в разгар Первой мировой войны, рискуя собой, должны доставить секретное сообщение и спасти сотни невинных жизней. Теперь картинам предстоит побороться за "Золотого рыцаря".

© Fábrica de Cine (2019) Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз). 1 из 9 Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз). © Fábrica de Cine (2019) © 22 & Indiana Pictures (2019) Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса. 2 из 9 Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса. © 22 & Indiana Pictures (2019) © Netflix, 2019 Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха. 3 из 9 Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха. © Netflix, 2019 © Amblin Partners / Universal Pictures Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов. 4 из 9 Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов. © Amblin Partners / Universal Pictures © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов. 5 из 9 Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов. © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм. 6 из 9 Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм. © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Columbia Pictures Corporation (2019) "Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт. 7 из 9 "Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт. © Columbia Pictures Corporation (2019) © Fox Searchlight (2019) Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать. 8 из 9 Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать. © Fox Searchlight (2019) © 20th Century Fox, 2019 Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari". 9 из 9 Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari". © 20th Century Fox, 2019 1 из 9 Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз). © Fábrica de Cine (2019) 2 из 9 Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса. © 22 & Indiana Pictures (2019) 3 из 9 Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха. © Netflix, 2019 4 из 9 Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов. © Amblin Partners / Universal Pictures 5 из 9 Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов. © Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) 6 из 9 Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм. © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 7 из 9 "Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт. © Columbia Pictures Corporation (2019) 8 из 9 Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать. © Fox Searchlight (2019) 9 из 9 Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari". © 20th Century Fox, 2019

Лучший режиссер

Как часто бывает, эта номинация во многом дублирует предыдущую. Главные фавориты — Сэм Мендес и Мартин Скорсезе.

Лучший актер

В главной мужской номинации компания в этом году собирается тоже прекрасная. Леонардо Ди Каприо может получить свой второй "Оскар" за неподражаемого Рика Далтона в "Однажды в… Голливуде".

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера. 1 из 5 Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера. © Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) © Netflix, 2019 Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию. 2 из 5 Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию. © Netflix, 2019 © AP Photo / Richard Shotwell Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено , что про его героя снимут продолжение. 3 из 5 Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено , что про его героя снимут продолжение. © AP Photo / Richard Shotwell © AFP 2019 / Lisa O'Connor На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска. 4 из 5 На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска. © AFP 2019 / Lisa O'Connor © Canal+ [fr] (2019) Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава". 5 из 5 Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава". © Canal+ [fr] (2019) 1 из 5 Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера. © Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) 2 из 5 Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию. © Netflix, 2019 3 из 5 Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено , что про его героя снимут продолжение. © AP Photo / Richard Shotwell 4 из 5 На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска. © AFP 2019 / Lisa O'Connor 5 из 5 Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава". © Canal+ [fr] (2019)

Лучшая актриса

У женщин все сложнее — явной фаворитки нет. Больше всех шансов у Рене Зеллвегер и ее трогательной Джуди Гарленд в одноименном байопике.

Лучший актер второго плана

Здесь все ставки на Брэда Питта, который сыграл верного каскадера и помощника героя Ди Каприо в "Однажды в… Голливуде".

Лучшая актриса второго плана

Пожалуй, главная звезда "Брачной истории" — это Лора Дерн и ее агрессивно-соблазнительная адвокат Нора Фэншоу (за нее американку успели отметить "Золотым глобусом").

Лучший международный полнометражный фильм

Нововведение этого года — переименование номинации: теперь картины на иностранном языке будут представлены в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

© Canal+ [fr] (2019) Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации. 1 из 5 Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации. © Canal+ [fr] (2019) © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо. 2 из 5 Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо. © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Arte-Cofinova 15 (2019) Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах. 3 из 5 Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах. © Arte-Cofinova 15 (2019) © Trice Films (2019) Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню. 4 из 5 Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню. © Trice Films (2019) © Aurum Film (2019) Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости. 5 из 5 Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости. © Aurum Film (2019) 1 из 5 Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации. © Canal+ [fr] (2019) 2 из 5 Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо. © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 3 из 5 Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах. © Arte-Cofinova 15 (2019) 4 из 5 Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню. © Trice Films (2019) 5 из 5 Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости. © Aurum Film (2019)