Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"

Лучший фильм
Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).
Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).
Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.
Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.
Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.
Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.
Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.
Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.
Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.
Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.
Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.
Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.
"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.
"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.
Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.
Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.
Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".
Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".
Вышедший на онлайн-платформе, а не в кинотеатрах "Ирландец" Мартина Скорсезе (за первую неделю после релиза его посмотрели более 26 миллионов раз).
Фаворит всех аналитиков и букмекеров — "Джокер" Тодда Филлипса.
Не оставили без внимания еще один проект Netflix — "Брачную историю" Ноа Баумбаха.
Фильм "1917" Сэма Мендеса также в числе основных претендентов.
Критики США уже признали "Однажды в… Голливуде" лучшей картиной года, а эксперты "Золотого глобуса" решили, что этот фильм — лучший среди комедий и мюзиклов.
Фильм "Паразиты" представлен также и как лучший иностранный фильм.
"Маленькие женщины" — экранизация знаменитого романа Луизы Мей Олкотт.
Номинация "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити стала неожиданностью. Те, кто ставил на него в букмекерской конторе, смогли прилично заработать.
Еще большой неожиданностью стало выдвижение спортивно-производственной драмы "Ford против Ferrari".
Лучший режиссер
"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".
"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".
Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".
Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".
Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.
Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.
Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.
Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.
"Ирландец" Мартина Скорсезе впечатлил зрителей. За него он может получить свой второй "Оскар".
Режиссера Тодда Филлипса уже отметили за "Джокера" важной наградой, "Золотым львом" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер Сэм Мендес уже произносил благодарственные речи за свою картину "1917" на "Золотом глобусе".
Квентин Тарантино грозился, что "Однажды в… Голливуде", вероятнее всего, станет его предпоследним фильмом. Возможно, номинация на "Оскар" переубедит его.
Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо уже получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на 72-м Каннском кинофестивале.
Лучший актер
Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.
Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.
Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.
Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.
Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.
Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.
На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.
На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.
Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".
Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".
Рик Далтон в исполнении Ди Каприо получился ярким запоминающимся персонажем. Впрочем, как и все герои актера.
Киномуж Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" Адам Драйвер показал свой драматический талант, за что и получил номинацию.
Но один из самых вероятных победителей — Хоакин Феникс ("Джокер"). Кстати, уже объявлено, что про его героя снимут продолжение.
На счету у Джонатана Прайса роли более чем в семидесяти фильмах. Но "Оскар" он может получить за картину "Два папы", в которой сыграл кардинала Хорхе Марио Бергольо, нынешнего папу римского Франциска.
Антонио Бандерас номинирован за роль в фильме "Боль и слава".
Лучшая актриса
Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).
Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).
Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".
Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".
Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".
Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".
Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.
Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.
Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".
Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".
Еще одна роль, основанная на жизни известного персонажа, — у Синтии Эриво (она сыграла Гарриет Табмен, бывшую рабыню и аболиционистку, которая посвятила жизнь борьбе против угнетения).
Скарлетт Йоханссон не получила "Золотой глобус" за роль в "Брачной истории", но поборется за "Золотого рыцаря".
Сирша Ронан убедительно сыграла в экранизации романа Луизы Мей Олкотт, костюмной мелодраме "Маленькие женщины".
Шарлиз Терон, как всегда, убедительно сыграла в картине "Скандал". Это история про женщин, которые разоблачили своего босса, известного основателя медиаимперии.
Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в "Джуди".
Лучший актер второго плана
Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.
Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.
С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".
С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".
Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.
Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.
Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".
Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".
Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.
Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.
Тома Хэнкса отметили номинацией за "Прекрасный день по соседству", историю дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и пронырливым журналистом Томом Джунодом.
С ними будет соревноваться еще одна легенда — Энтони Хопкинс за роль в "Двух папах".
Мэтр Аль Пачино заработал номинацию за роль в "Ирландце" Скорсезе.
Комик и певец Джо Пеши также претендует на награду за роль в фильме "Ирландец".
Брэд Питт уже получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.
Лучшая актриса второго плана
Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".
Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".
Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.
Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.
Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.
Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.
Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).
Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).
Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".
Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".
Кети Бейтс в фильме Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла".
Лора Дерн (вторая слева) вслед за своей героиней в "Большой маленькой лжи" продолжает играть уверенных и сильных женщин — до дрожи правдиво и на радость зрителям.
Ее коллега по фильму, Скарлетт Йоханссон, получила номинацию за роль в другой ленте, драме "Кролик Джоджо" про воображаемый мир немецкого мальчика во время Второй мировой.
Флоренс Пью в фильме "Маленькие женщины" (Little Women).
Также заветную статуэтку может получить Марго Робби. Она составила компанию Шарлиз Терон в картине "Скандал".
Лучший международный полнометражный фильм
Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.
Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.
Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.
Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.
Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.
Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.
Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.
Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.
Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.
Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.
Полубиографическая драма "Боль и слава" от испанца Педро Альмодовара тоже не осталась без номинации.
Достойную компанию "Боли и славе" в финальном списке номинантов составляет триумфатор Каннского фестиваля южнокорейские "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо.
Французский фильм "Отверженные" режиссера Ладжа Ли уже получил приз жюри в Каннах.
Редкость для "Оскара" — представитель Македонии. Фильм "Земля меда" про заброшенную горную деревню.
Фильм "Тело Христово" польского режиссера Яна Комаса про парня, который отбывает наказание в колонии и хочет стать священником, что невозможно из-за его судимости.