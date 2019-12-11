"Ирландца" посмотрели более 26 миллионов раз за первую неделю

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. По данным стримингового сервиса Netflix, за первую неделю после релиза 27 ноября фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе посмотрели более 26,4 миллионов раз, . По данным стримингового сервиса Netflix, за первую неделю после релиза 27 ноября фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе посмотрели более 26,4 миллионов раз, сообщает Entertainment Weekly.

По прогнозам создателей, до конца года эта цифра вырастет до 40 миллионов. Кроме того, несмотря на ограниченный прокат, фильм заработал в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов. Он также получил пять номинаций на "Золотой глобус", включая категорию "лучший режиссер".

Netflix считает зрителем пользователя, который просмотрел 70% фильма, притом что хронометраж ленты три с половиной часа.

"Ирландец" долгое время оставался проектом, поскольку Скорсезе никак не мог найти студию, которая профинансировала бы фильм с высоким бюджетом из-за использования омолаживающих технологий.