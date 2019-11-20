Тодд Филлипс получил разрешение на съемки "Джокера 2"

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Режиссер Тодд Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group продюсером Тоби Эммерихом, который дал ему разрешение на съемки сиквела "Джокера", Режиссер Тодд Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group продюсером Тоби Эммерихом, который дал ему разрешение на съемки сиквела "Джокера", сообщает THR.

Источник издания рассказал, что на этот раз бюджет фильма составит 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей картины.

Тодд Филлипс также попросил разрешить ему создать новые истории о персонажах из комиксов DC, но Эммерих отказался.

Других подробностей о сиквеле пока нет, кроме того, что главную роль снова исполнит Хоакин Феникс, а сценарий напишет Скотт Сильвер.