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Культура
2020-01-06T06:13+0300
https://ria.ru/20200106/1563139458.html
Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"
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РИА Новости

Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"

06:12 06.01.2020 (обновлено: 06:13 06.01.2020)
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© Amblin Partners / Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "1917"
Кадр из трейлера к фильму 1917
© Amblin Partners / Universal Pictures
Кадр из трейлера к фильму "1917". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Британец Сэм Мендес удостоен награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" за картину "1917", 77-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляция идет на канале NBC.
В этой категории были также представлены американцы Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").
Получая награду, победитель признался, что "удивлен". "Позвольте мне только сказать, что ни один режиссер в этом мире не может не находиться в тени Мартина Скорсезе", - сказал он, протянув награду в сторону именитого режиссера.
"Золотой глобус" вручается в более чем 20 категориях, в том числе за актерскую работу, сценарий и режиссуру.
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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