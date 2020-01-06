Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Британец Сэм Мендес удостоен награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" за картину "1917", 77-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляция идет на канале NBC.
В этой категории были также представлены американцы Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").
Получая награду, победитель признался, что "удивлен". "Позвольте мне только сказать, что ни один режиссер в этом мире не может не находиться в тени Мартина Скорсезе", - сказал он, протянув награду в сторону именитого режиссера.
"Золотой глобус" вручается в более чем 20 категориях, в том числе за актерскую работу, сценарий и режиссуру.