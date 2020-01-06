Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"

В этой категории были также представлены американцы Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").

Получая награду, победитель признался, что "удивлен". "Позвольте мне только сказать, что ни один режиссер в этом мире не может не находиться в тени Мартина Скорсезе", - сказал он, протянув награду в сторону именитого режиссера.