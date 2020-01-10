Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк) в США

15 декабря 2018 года при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию.
По данным финских властей, задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.
Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в стране с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицала.
По словам матери обвиняемой, в 2015-2016 годах ее дочь училась в Америке в университете, вышла там замуж. В 2016 году она вернулась в Россию, где работала в IT-компании.
В соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников, финские власти потребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, крайний срок предоставления которых составил 29 января 2019 года.
Россиянке был назначен бесплатный адвокат, а также предоставлена возможность звонить в посольство России и родственникам.
25 января 2019 года Минюст Финляндии получил запрос США об экстрадиции Миры Тэрада. 20 июня 2019 года она была экстрадирована в США.
В октябре 2019 года в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге задержали бывшего мужа россиянки Алета Тэрада и по решению суда выдворили из России и передали США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
5 декабря 2019 года в американском суде россиянка признала себя виновной в отмывании денег. Тэрада подписала заявление, в котором признала, что она и ее бывший муж Алет Тэрада получали деньги за продажу кокаина от своих сообщников по делу. При этом федеральный судья Клод Хилтон снял с нее обвинения в контрабанде наркотиков. Приговор будет оглашен 10 января 2020 года в суде Восточного округа Вирджинии, в городе Александрия.
За отмывание денежных средств женщине грозит формально до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа, но признание вины должно снизить срок. При этом россиянка отказалась оспаривать приговор.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников