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Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
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РИА Новости

Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах

18:03 09.01.2020 (обновлено: 18:06 09.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сегодня в России проводятся все популярные в мире типы лотерей, которые можно приобрести и в магазинах, и на сайте лотерейного супермаркета "Столото". Благодаря государственному регулированию розыгрыши лотерейных тиражей прозрачны, а получение выигрышей гарантированно.
По данным компании "Столото", каждую неделю в нашей стране появляется более 25 новых миллионеров, ежедневно выигрывают свыше 350 тысяч билетов. Более двух миллиардов рублей выплачивается победителям ежемесячно. Розыгрыши семи лотерей можно видеть в прямом эфире.
7 января 2020 года житель Пензенской области выиграл 123 миллиона рублей. В пресс-службе "Столото" пояснили, что тиражи лотереи, которую купил победитель, проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все семь чисел выигрышной комбинации, пояснили в "Столото".
1 января 2020 года пресс-служба "Столото" сообщила, что по итогам новогоднего розыгрыша победитель лотереи выиграл миллиард рублей. 9 января стало известно, что победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.
15 сентября 2019 года москвичка выиграла в лотерею "Столото" более 286 миллионов рублей. Женщина стала победительницей 1249-го тиража "Гослото "4 из 20".
14 марта 2019 года жители Казани и Южно-Сахалинска выиграли более 155 миллионов рублей каждый, угадав все числа в лотерее "Гослото "6 из 45".
1 января 2019 года по итогам 1264-го новогоднего тиража "Русского лото" двое участников лотереи выиграли по 500 миллионов рублей. Одним из обладателей выигрыша стал водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Вторым обладателем приза стала семья гардеробщицы и слесаря из Санкт-Петербурга.
21 февраля 2018 года житель Нижегородской области выиграл в лотерею "Столото" 267,506 миллиона рублей. Сообщалось, что нижегородец выиграл приз в тираже "Гослото" "6 из 45".
20 ноября 2017 года житель Ставропольского края выиграл в лотерею "Столото" 100 миллионов рублей.
5 ноября 2017 года жительница Воронежской области выиграла в лотерее "Русского лото" 506 миллионов рублей. Она стала победителем 1204-го тиража.
30 мая 2017 года житель Новосибирска стал победителем лотереи "Гослото "4 из 20" и выиграл 300 миллионов рублей.
21 мая 2017 года житель города Сочи выиграл в лотерею "Гослото "6 из 24" более 364,6 миллиона рублей. Победа пришлась на 2943-й тираж.
3 ноября 2016 года жители Московской и Саратовской областей одновременно стали победителями лотереи "Гослото". Каждый победитель получил более 129,4 миллионов рублей.
27 февраля 2016 года житель Новосибирска, участник "Гослото "6 из 45", стал обладателем суперприза "Гослото" в 358 358 466 рублей. Он принял участие в трех тиражах. Его счастливая ставка, которую победитель сделал в одном из лотерейных киосков города, стоила 1800 рублей. Рекорд пришелся на 1885-й тираж.
29 мая 2015 года житель Калининградской области "Гослото "6 из 45" (1336-й тираж) выиграл накопленный суперприз, равный 126 925 038 рублей.
30 января 2015 года на розыгрыше 1138-й тиража российской лотереи "Гослото "6 из 45" более 200 миллионов рублей поделили между собой жители Мурманской области и Ставропольского края, угадавшие шесть чисел из 45. Житель Мурманской области выиграл 102 293 526 рублей, при этом его ставка составляла 2,8 тысячи рублей. Участник лотереи из Ставропольского края выиграл 101 587 947 рублей, его ставка – 1,8 тысячи рублей.
9 августа 2014 года житель Нижнего Новгорода выиграл в ходе 915-го тиража "Гослото" 202 441 116 рублей.
10 февраля 2014 года в 735-м тираже "Гослото "6 из 45" в одни руки был разыгран суперприз, равный 184 513 482 рублей. Его получил житель Омска Валерий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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