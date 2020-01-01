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"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
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РИА Новости

"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер

20:07 01.01.2020 (обновлено: 11:49 02.01.2020)
199298
© Fotolia / kanzefarПачки денег
Пачки денег
© Fotolia / kanzefar
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Победитель лотереи из Москвы, выигравший миллиард рублей, получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Как сообщалось ранее, неизвестный по итогам новогоднего розыгрыша выиграл один миллиард рублей. Билет был приобретен в Москве. Пока имя победителя неизвестно, но в "Столото" надеются, что скоро он объявится и расскажет, как планирует распорядиться выигрышем.
"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснила организация — распространитель лотереи.
Миллиардер должен посетить лотерейный центр "Столото", в котором оформят все необходимые документы, пояснили в "Столото". "Сорок дней отводится процедуре проверки подлинности билета, и в течение полугода победитель полностью получит выигрыш. Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета, в течение 180 дней с момента оформления документов", — добавили в "Столото".
В пресс-службе сообщили, что деньги переведут на счет, который укажет победитель.
Всего в тираже приняли участие 53,6 миллиона билетов — рекорд за всю 25-летнюю историю этой лотереи.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Ага, прямо под Новый год и выиграл миллиард, да нет его вообще, это фикция, хотя позже может быть и предъявят поддельного счастливчика))
1 января, 20:27
RSRob Surfrost
92110009
А если человек не хочет чтобы о нём знали? Это гарантировано? Или сразу журналистам сольёте его данные?
1 января, 20:13
Арсений Понфиленко
4101002
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