"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Победитель лотереи из Победитель лотереи из Москвы , выигравший миллиард рублей, получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".

Как сообщалось ранее, неизвестный по итогам новогоднего розыгрыша выиграл один миллиард рублей. Билет был приобретен в Москве. Пока имя победителя неизвестно, но в "Столото" надеются, что скоро он объявится и расскажет, как планирует распорядиться выигрышем.

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога", — пояснила организация — распространитель лотереи.

Миллиардер должен посетить лотерейный центр "Столото", в котором оформят все необходимые документы, пояснили в "Столото". "Сорок дней отводится процедуре проверки подлинности билета, и в течение полугода победитель полностью получит выигрыш. Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета, в течение 180 дней с момента оформления документов", — добавили в "Столото".

В пресс-службе сообщили, что деньги переведут на счет, который укажет победитель.