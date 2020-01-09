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В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
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РИА Новости

В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера

15:14 09.01.2020 (обновлено: 18:47 09.01.2020)
206864
© Фото : СтолотоЖительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
© Фото : Столото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Победительницей новогодней лотереи, выигравшей миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако обладательница счастливого билета вышла на связь только сегодня.
Пункт продажи лотерейных билетов
7 января, 13:13
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
"Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" вместе с супругом и дочерью", — сообщили в пресс-службе.
Семья знакома с государственными лотереями уже много лет. Надежда покупает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам, и никогда не пропускает новогодние тиражи "Русского лото". На этот Новый год у нее оказалось порядка десяти билетов.
"Но тот самый счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, ей подарила дочь на день рождения", — добавили в "Столото".
Сама Бартош пояснила, что у нее день рождения 31 декабря и билет "Русского лото" она попросила в подарок.
"Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца", — рассказала она.
Лотерейные шары
2 января, 15:34
Почти сотня. За один день в России появилось 99 лотерейных миллионеров
Сумму выигрыша победительница узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты лотереи.
"Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили", — рассказала дочь Надежды.
По словам победительницы и ее супруга, пока их жизнь никак не изменится, они продолжат развивать собственный бизнес. Надежда собирается купить себе с выигрыша украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.
Как сообщало "Столото", выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) должны поступить на счет, который укажет победитель.
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22 октября 2019, 21:17
Названа сумма невостребованных россиянами выигрышей в лотерею
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Обсудить 222
РоссияМосковская областьОбщество
Популярные комментарии
Обалдеть! Вот это подарок так подарок! Поздравляю! Это знаменательное событие!
9 января, 15:27
Антон Сергеев
3251720154
В суд на столото подать за такие подставы
9 января, 15:29
APAlex Petroff
000000
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