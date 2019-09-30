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РИА Новости

Москвичка рассказала, как потратит крупный лотерейный выигрыш

12:37 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москвичка, выигравшая в лотерею "Столото" более 286 миллионов рублей, потратит часть выигрыша на благотворительность, а на остальную сумму планирует приобрести недвижимость, автомобиль и отдохнуть в Испании, сообщает пресс-служба "Столото".
Ольга Селиверстова стала победительницей 1249-го тиража "Гослото "4 из 20", выиграв суперприз в размере 286 147 104 рублей. В пресс-релизе уточняется, что на счастливый тираж женщина приобрела четыре билета за 200 рублей каждый.
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"Часть выигрыша Ольга направит на благотворительность. Она всегда старается помогать нуждающимся даже маленькими суммами", - говорится в пресс-релизе. В планах женщины также покупка недвижимости, современного автомобиля и отпуск в Испании, но при этом она не собирается бросать работу, уточняет пресс-служба "Столото".
Сын победительницы также собирается исполнить свою мечту – открыть семейный ресторан, говорится в сообщении.
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