Москвичка рассказала, как потратит крупный лотерейный выигрыш

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москвичка, выигравшая в лотерею "Столото" более 286 миллионов рублей, потратит часть выигрыша на благотворительность, а на остальную сумму планирует приобрести недвижимость, автомобиль и отдохнуть в Испании, сообщает пресс-служба "Столото".

Ольга Селиверстова стала победительницей 1249-го тиража "Гослото "4 из 20", выиграв суперприз в размере 286 147 104 рублей. В пресс-релизе уточняется, что на счастливый тираж женщина приобрела четыре билета за 200 рублей каждый.

"Часть выигрыша Ольга направит на благотворительность. Она всегда старается помогать нуждающимся даже маленькими суммами", - говорится в пресс-релизе. В планах женщины также покупка недвижимости, современного автомобиля и отпуск в Испании, но при этом она не собирается бросать работу, уточняет пресс-служба "Столото".