В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"

"Это просто хамство по отношению к людям. И, на мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии",– заявил депутат.