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В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"
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РИА Новости

В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"

01:47 08.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского было некорректным с человеческой точки зрения и с точки зрения политика. Об этом в беседе с порталом Nation News рассказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
В воскресенье политик раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".
По мнению Ющенко, поступок руководителя ЛДПР не соответствует морально-этическим нормам.

"Это просто хамство по отношению к людям. И, на мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии",– заявил депутат.

Действия Жириновского рассмотрит комиссия по этике после 13 января. Как рассказал глава думской комиссии по этике Отари Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 16:40
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
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Александр ЮщенкоОтари АршбаЛДПРКПРФГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Жириновский только подтвердил то, что есть на самом деле. "Страна рабов, страна господ".
8 января, 02:05
николай агнин
4410205
Жирик сдал братанов по ГД , теперь все знают что они думают о народе
8 января, 02:28
Edelwaiss DD
3300004
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