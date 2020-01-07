В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег

В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

По словам Аршбы, раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, однако сейчас такая мера не применяется.