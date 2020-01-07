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В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег
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РИА Новости

В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег

15:00 07.01.2020 (обновлено: 18:15 07.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения, рассказал глава думской комиссии по этике Отари Аршба в комментарии НСН.
Так парламентарий прокомментировал поведение главы ЛДПР Владимира Жириновского, которое комиссия по этике рассмотрит после 13 января. В воскресенье политик раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 00:45
В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
По словам Аршбы, раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, однако сейчас такая мера не применяется.
Также депутат подчеркнул, что жалобы на инцидент на Красной площади пока не поступали.

"Если будут заявления, мы будем их рассматривать", — заявил он.

Сам Жириновский произошедшее не комментировал.
Телеведущая Ольга Скабеева
17 сентября 2019, 03:20
Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
4994101120129
Обсудить 18
Госдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Жириновский своим поступком создал театральную миниатюру,показывающую изнанку социума в России,которую нынешняя власть пытается всеми способами скрыть,замолчать,сделать вид как будто этого нет, что в свою очередь вызывает все большее раздражение граждан по отношению к госмашине современности.
7 января, 15:16
sFsupreme Fx
85312014
p.s. Аплодирую стоя Владимиру Вольфовичу.
7 января, 15:21
sFsupreme Fx
76403216
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