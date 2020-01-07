В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения, рассказал глава думской комиссии по этике Отари Аршба в комментарии НСН.
Так парламентарий прокомментировал поведение главы ЛДПР Владимира Жириновского, которое комиссия по этике рассмотрит после 13 января. В воскресенье политик раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".
По словам Аршбы, раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, однако сейчас такая мера не применяется.
Также депутат подчеркнул, что жалобы на инцидент на Красной площади пока не поступали.
"Если будут заявления, мы будем их рассматривать", — заявил он.
Сам Жириновский произошедшее не комментировал.
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