Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади

На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — комментирует происходящее сам Жириновский.

Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.