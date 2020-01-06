Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.
На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — комментирует происходящее сам Жириновский.
"Взяли — отходите", — слышен чей-то голос за кадром.
Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.
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