Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T16:00+0300
https://ria.ru/20200106/1563147557.html
Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади
https://cdn21.img.ria.ru/images/155013/90/1550139052_0:35:2856:1641_1036x0_80_0_0_c49a55d8ed0125c03a03466d680ea422.jpg
РИА Новости

Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади

15:02 06.01.2020 (обновлено: 16:00 06.01.2020)
189015
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.
На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — комментирует происходящее сам Жириновский.

"Взяли — отходите", — слышен чей-то голос за кадром.
Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
26 декабря 2019, 16:05
Жириновский предложил возродить в России кулачество
2131141232151645
Обсудить 156
Владимир ЖириновскийМоскваОбщество
Популярные комментарии
Что у Путина на уме, то у Жириновского на языке.
6 января, 15:17
Анатолий Несмиян
26125010395
Бедные москвичи деньги брали. Представляю что в регионах творится
6 января, 15:07
Владимир Владимирович Бориприёмниковский
24325220476
Рекомендуем
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Граждане России, задержанные за секс на пляже в Паттайе, Таиланд
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник "Роскосмоса" и его брат
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
Доллары США и газовая горелка
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния