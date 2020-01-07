Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях в 2017-2020 годах

14 мая в области Читтагонг на юго-востоке Бангладешв результате давки, которая произошла во время раздачи еды нуждающимся. Инцидент произошел в понедельник. По данным правоохранителей, в этот день порядка 20 тысяч человек собрались возле одного из крупных промышленных предприятий, администрация которого ежегодно организовывает раздачу продуктов по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан. После нескольких часов ожидания на солнцепеке некоторые люди почувствовали дурноту и упали в обморок. Начавшаяся вслед за этим давка не позволила врачам своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.