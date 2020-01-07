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Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях в 2017-2020 годах
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РИА Новости

Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях в 2017-2020 годах

16:57 07.01.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYПохороны Кассема Солеймани в городе Керман
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман

2020

7 января в давке, образовавшейся во время прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане, по данным СМИ, погибли более 50 человек, более 200 пострадали. Командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

2019

1 декабря в бразильском Сан-Паулу в результате давки, возникшей на вечеринке, девять человек погибли, семеро пострадали. По данным СМИ, давка произошла на вечеринке с участием пяти тысяч человек в результате попыток полиции задержать двоих мужчин, которые, по их словам, нарушали порядок. В полиции сообщили, что подозреваемые убегали от сотрудников на мотоцикле и открыли огонь по полицейским, после чего попытались скрыться среди участников вечеринки. Сотрудники полиции в ответ использовали резиновые пули и химические средства. Произошедшее вызвало панику среди присутствующих и спровоцировало давку.
10 сентября министерство здравоохранения Ирака сообщило, что 16 человек погибли, 75 пострадали в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела. Согласно данным иракских СМИ, давка возникла во время выполнения паломниками-шиитами ритуалов в память об имаме Хусейне. Каждый год в Кербелу для ритуальных шествий прибывают несколько миллионов паломников.
22 августа в столице Алжира на концерте популярного рэпера произошла давка, в результате которой пять человек погибли и более 20 получили ранения. Концерт певца, известного как Soolking, проходил на стадионе. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. Отмечалось, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки.
26 июня в столице Мадагаскара во время давки погибли не менее пятнадцати человек, еще 75 получили ранения. В Антананариву отмечался День независимости и тысячи людей собрались у стадиона "Махамасина", где должны были пройти бесплатные развлекательные мероприятия. По данным властей, давка началась из-за желания всех собравшихся попасть на стадион как можно скорее.
25 июня в Мозамбике во время предвыборного митинга, который проходил на стадионе в городе Нампула на севере страны, возникла давка, в результате которой 10 человек погибли, 85 получили ранения. На стадионе проходила предвыборная встреча с действующим президентом страны Филипе Ньюси. По словам очевидцев, небольшой стадион был переполнен, а двери были закрыты. После встречи с лидером Мозамбика многие люди пытались одновременно покинуть здание, некоторые из них упали и были растоптаны шедшими следом.
В ночь на 18 марта в Северной Ирландии трое молодых людей погибли в результате давки, которая произошла на праздничной дискотеке в день святого Патрика. Дискотека проходила в городе Кукстаун в отеле Greenvale. По данным газеты Belfast Telegraph, жертвами давки стали двое юношей 17 и 16 лет и 17-летняя девушка.
13 февраля стало известно, что 14 человек погибли в давке в штате Риверс на юге Нигерии, где президент страны Мохаммад Бухари выступал с предвыборной речью. По данным СМИ, предвыборный митинг президента проходил на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась уже после того, как он покинул арену. Большинство жертв упали и были затоптаны, пока сторонники партии пытались силой прорваться сквозь запертые ворота.

2018

8 декабря в Коринальдо (Италия) в клубе Lanterna Azzurra в давке на рэп-концерте погибли шесть человек, десятки пострадали. Там выступал известный итальянский рэпер Sfera Ebbasta. Во время концерта кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.
14 мая в области Читтагонг на юго-востоке Бангладеш по меньшей мере восемь человек погибли в результате давки, которая произошла во время раздачи еды нуждающимся. Инцидент произошел в понедельник. По данным правоохранителей, в этот день порядка 20 тысяч человек собрались возле одного из крупных промышленных предприятий, администрация которого ежегодно организовывает раздачу продуктов по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан. После нескольких часов ожидания на солнцепеке некоторые люди почувствовали дурноту и упали в обморок. Начавшаяся вслед за этим давка не позволила врачам своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.

2017

18 декабря на похоронах бывшего мэра города Читтагонг на юго-востоке Бангладеш по меньшей мере девять человек погибли в результате давки.
19 ноября в пригороде города Эс-Сувейра (Марокко) по меньшей мере 15 человек погибли и не менее 40 пострадали в Марокко в давке, возникшей в ходе раздачи гуманитарной помощи.
29 сентбря в Мумбаи (Индия) по меньшей мере 22 человека погибли в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения. Инцидент произошел утром на надземном переходе между станциями Прабхадеви (бывшая станция Элфинстоун Роуд) и Парель, расположенном в южной части мегаполиса.
16 июля в Дакаре (Сенегал) по меньшей мере восемь человек погибли, еще 49 получили серьезные травмы в результате давки и обрушения стены на стадионе. На стадионе проходил финальный матч местной лиги чемпионов. После игры на выходе возникла давка, в результате которой обрушилась часть стены. Местные власти опасаются, что под обломками могут находиться люди.
29 мая стало известно, что в Гондурасе давка на переполненном стадионе перед началом футбольного мачта привела к гибели двух человек, еще 17 получили травмы. По данным полиции, на стадион было продано слишком много билетов, в связи с чем на завершающий матч сезона пришли посмотреть больше людей, чем стадион может вместить.
6 марта в Лусаке (Замбия) по меньшей мере, восемь человек погибли, 28 получили ранения в давке на входе в спортивный комплекс, где проходила раздача продуктовых пайков для бедных.
11 февраля в Уиге (Ангола) по меньшей мере 17 человек погибли, десятки ранены в результате давки на футбольном стадионе. Ее спровоцировали фанаты, которые штурмовали ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами.
15 января в результате давки, возникшей на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия, погибли шесть человек, еще несколько получили ранения.
Инцидент произошел на острове Сагар, расположенном в дельте реки Ганг. Это место считается священным среди индуистов, здесь находится храм Капилы Муни. Каждый год 14 и 15 января в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти сюда съезжаются паломники. Давка возникла, когда паломники садились на лодку.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиИранСправки
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