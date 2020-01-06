Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани

"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", — цитирует его телеканал Al-Alam.
Выступая на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, политик отметил, что убитый генерал был "ключевым элементом" ирано-российского альянса.
Убийство Сулеймани
В конце прошлого года США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, после чего шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.
В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну" и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране.
В российском МИД отметили, что убийство генерала приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил действия Вашингтона как нарушение международного права.