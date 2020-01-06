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Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
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РИА Новости

Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани

17:25 06.01.2020 (обновлено: 19:25 06.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", — цитирует его телеканал Al-Alam.
Госсекретарь США Майк Помпе
Вчера, 12:40
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Выступая на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, политик отметил, что убитый генерал был "ключевым элементом" ирано-российского альянса.

Убийство Сулеймани

В конце прошлого года США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, после чего шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как отметили в Вашингтоне, убитые якобы были причастны к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.
В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. В частности, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну" и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране.
В российском МИД отметили, что убийство генерала приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил действия Вашингтона как нарушение международного права.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
5 января, 19:08
"Надежды разбиты". Убийство Сулеймани обвалило рынок Ближнего Востока
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСергей ЛавровИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Иран с Ираком справиться не мог, куда ему до НАТО
6 января, 18:01
Станислав Попов
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Пока иранцы будут грозить, Голливуд уже выпустит десяток блокбастеров про непобедимых "средиземных котиков" истребляющих типа террористов на ближнем востоке)))
6 января, 17:52
Руслан Мурадов
317211445
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