В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке

БАГДАД, 10 сен - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.

"Шестнадцать человек погибли, 75 ранены в результате давки и удушения во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что это пока не окончательные цифры.

В свою очередь заместитель директора гражданской обороны Ирака Мухсен Казем опроверг сообщения ряда СМИ о том, что люди пострадали из-за обрушения неких конструкций. По его словам, произошла давка из-за большого количества паломников.