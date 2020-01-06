Отец блогера объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в Волгограде

"Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей", - сообщил Носаев.