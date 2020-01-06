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Отец блогера объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в Волгограде
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РИА Новости

Отец блогера объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в Волгограде

22:49 06.01.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев рассказал РИА Новости, что его сын-блогер раскидал деньги на встрече со своими подписчиками в Волгограде для того, чтобы они смогли себе сделать подарки на праздники.
Ранее сообщалось, что блогер, который называет себя в сети "Альфредо Аудиторе", разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришло много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, произошла давка. По данным ГУМВД по Волгоградской области, заявлений в полицию по этому поводу не поступало, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев сообщил РИА Новости, что акцией блогера заинтересовалось руководство республики.
Носаев сообщил РИА Новости, что не является государственным служащим, как пишут некоторые СМИ и в соцсетях, в структуре представительства Чечни в Волгоградской области он работает на общественных началах. По словам собеседника агентства, его сын полтора года живет и работает в Москве в компании, которая активно сотрудничает с блогосферой.
"Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей", - сообщил Носаев.
Он отметил, что не видит ничего плохого в акции, которую устроил его сын, иначе бы отговорил это делать.
Сотрудник полиции
1 октября 2019, 18:50
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65001391
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Чеченская республикаВолгоградОбщество
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